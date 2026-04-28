Vithas Xanit Estepona (Málaga) pone en marcha una Unidad del Dolor con técnicas avanzadas y mínimamente invasivas

El doctor Rubén Costa Algarra en su consulta del Hospital Vithas Xanit Estepona. - HOSPITAL VITHAS XANIT ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Estepona (Málaga), en colaboración con MIVI Salud, ha puesto en marcha una nueva Unidad del Dolor, siguiendo el modelo implantado en otros centros del grupo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen dolor crónico.

El director del Hospital Vithas Xanit Estepona, Ramón Campillos, ha destacado a través de una nota que "la puesta en marcha de esta unidad supone un avance muy importante para nuestro centro y para la comarca".

"El dolor crónico condiciona la vida de miles de personas y disponer de una unidad especializada, con profesionales de referencia y tecnología de última generación, nos permite ofrecer respuestas más eficaces y personalizadas a nuestros pacientes", ha expresado.

La Unidad del Dolor del Hospital Vithas Xanit Estepona aborda patologías como dolor lumbar, cervical, neuropático, dolor posquirúrgico o articular.

El doctor Rubén Algarra, especialista en el tratamiento integral del dolor, se incorpora a este nuevo servicio y detalla que el servicio combina "técnicas intervencionistas, infiltraciones ecoguiadas, terapias regenerativas y tratamientos farmacológicos basados en evidencia científica, siempre adaptados al perfil y necesidades del paciente".

Además, el Hospital Vithas Xanit Estepona ha reforzado esta unidad con recursos tecnológicos de última generación, lo que permite realizar procedimientos de manera más precisa y segura.

La implementación de equipos específicos para el tratamiento del dolor facilita intervenciones menos invasivas, reduce las posibles complicaciones y mejora los tiempos de recuperación. Este avance se suma al compromiso del centro y de MIVI Salud por ofrecer una atención integral y de alta calidad a los pacientes con dolor crónico.

Entre los procedimientos más destacados se encuentran las técnicas mínimamente invasivas, las infiltraciones específicas para articulaciones y la estimulación en casos seleccionados. Estas terapias permiten una recuperación más rápida y una reducción significativa del dolor en la mayoría de los pacientes, especialmente en aquellos que no han respondido a tratamientos convencionales.

Sobre Vithas El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias, con 14.500 profesionales que conforman el grupo.