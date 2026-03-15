Vox afea "estado de dejadez y abandono" de la avenida Carlota Alessandri de Torremolinos (Málaga)

Avenida Carlota Alessandri de Torremolinos. - VOX MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Vox en Torremolinos ha recriminado el "estado de dejadez y abandono" que sufre actualmente la avenida Carlota Alessandri, una de las principales arterias del municipio y un enclave que durante décadas fue referente económico, social y turístico de Torremolinos y de toda la Costa del Sol.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el portavoz de Vox, Francisco Garrido, en el municipio, ha lamentado que una zona que en su día fue considerada la "milla de oro" de Torremolinos presente actualmente una "imagen impropia" de un municipio turístico de primer nivel, con "decenas de locales cerrados, edificios en ruinas, aceras deterioradas y una evidente falta de mantenimiento urbano".

Al hilo, Garrido ha querido poner el foco en la situación que atraviesa esta avenida y en la ausencia de una actuación decidida por parte del equipo de gobierno municipal. "Comprobamos que lo que debería ser el motor, uno de los motores económico de Torremolinos, pues se encuentra en una situación pues que prácticamente es un escaparate de locales cerrados y edificios en ruinas", ha indicado.

Según el edil de Vox, esta situación se debe "a que no hay un plan estratégico que impulse la zona y que sirva de aliciente para que las empresas puedan invertir aquí en Torremolinos".

PROMESA ELECTORAL DEL PP INCUMPLIDA

Asimismo, Garrido ha precisado que la alcaldesa Margarita del Cid llevaba en su programa electoral el impulso de la zona, "pero vemos que pasan los años, no se hace nada y la señora del Cid sigue instaurada en una realidad paralela de fotos y de propaganda, mientras la avenida se muere por la desidia del Partido Popular".

"Esta vía podría convertirse en un importante polo de atracción de inversión, diversificando la economía local y generando nuevas oportunidades vinculadas, por ejemplo, al ámbito tecnológico y empresarial, en conexión con el dinamismo de Málaga capital", ha añadido.

Además, desde el Grupo Municipal Vox en Torremolinos han señalado "que los vecinos llevan años reclamando una respuesta firme ante el deterioro progresivo de la zona". "Denuncian que el estado de las infraestructuras y del espacio público no se corresponde con los elevados impuestos que soportan los residentes, ni con la imagen que debe proyectar una ciudad turística como Torremolinos", ha explicado Garrido.

Para acabar con esta situación, Vox ha propuesto un plan integral de rehabilitación y revitalización para la avenida Carlota Alessandri, que incluya medidas de mejora urbana, recuperación del entorno, incentivo a la inversión y apoyo al tejido comercial y empresarial, con el objetivo de devolver a esta zona la relevancia que nunca debió perder.