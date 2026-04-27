Vox critica que PP y PSOE "asfixian" a empresarios malagueños "con burocracia, impuestos y falta de inversiones"

El cabeza de lista de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, atiende a los medios. - VOX

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) - El cabeza de lista de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, criticado este lunes que PP y PSOE "asfixian" a empresarios malagueños "con burocracia, impuestos y falta de inversiones".

Así lo ha señalado Sevilla, que ha mantenido este lunes una reunión con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), en la que también han participado Yolanda Gómez, número cuatro de la candidatura de Vox, y el portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar.

Antes del encuentro, Sevilla ha destacado que Vox ha acudido a esta reunión para escuchar a "los empresarios malagueños, a todos aquellos que crean actividad económica, que crean empleo y que crean riqueza".

En este sentido, ha valorado "el esfuerzo de quienes todos los días levantan la persiana de su negocio, invierten sus ahorros y se endeudan para que Málaga tenga la riqueza y el potencial que tiene".

También ha lamentado que ese "esfuerzo choque diariamente con una realidad marcada por la burocracia, los impuestos y las trabas que imponen las administraciones gobernadas por el Partido Popular y el Partido Socialista".

"Eso es lo que dan el PP y el PSOE gobernando en las distintas administraciones: una falta de eficacia y una falta de competencia que están demostrando una vez más con la provincia de Málaga", ha apostillado.

Sevilla ha puesto como ejemplo "la situación ferroviaria que sufre la provincia y, en particular, los problemas derivados de las obras en Álora y la afectación al AVE".

Además, según ha criticado, "los malagueños han recibido por parte del Gobierno de Pedro Sánchez mentiras y engaños" sobre la finalización de la obra y la plena puesta a disposición del servicio, mientras que el Ejecutivo de Juanma Moreno "no ha ofrecido ningún plan alternativo ni ninguna compensación".

"Esto ha afectado, y mucho, tanto al turismo como a la actividad económica de la provincia de Málaga", ha advertido Sevilla, que ha subrayado que la provincia "necesita infraestructuras, seguridad jurídica y una administración que acompañe a quienes generan empleo, en lugar de obstaculizarlos".

El número uno de Vox también ha reclamado que se reconozca la aportación de Málaga al conjunto de España. "Málaga cada año se supera en esa aportación, con más de 6.300 millones de euros al año, y recibe por parte del Estado, del Gobierno de Pedro Sánchez, unos ridículos 170 millones de inversión en 2025", ha criticado. Una cifra que, según Sevilla, resulta insuficiente "ante las necesidades y la falta de inversión que tiene la provincia".

Para Vox, esta situación "evidencia la respuesta del bipartidismo" a una provincia "con muchísimo potencial y con muchísimo futuro". Así, Sevilla ha acusado al PP y al PSOE de "aplicar políticas que retrotraen a Málaga y frenan sus oportunidades de crecimiento".

Durante la reunión con la CEM, Vox ha trasladado su "voluntad de conocer de primera mano las necesidades de los empresarios malagueños y de explicar sus propuestas de cara a las elecciones andaluzas".

"Vamos a decirles lo que queremos hacer en ese cambio de gobierno el día 17 de mayo, si los andaluces nos dan su apoyo; vamos a explicarles el sentido común que llevamos y nuestras prioridades, con esa prioridad nacional también aplicada a la empresa y a la creación de riqueza en la provincia de Málaga", ha concluido.

