Vox culpa a PP de inundaciones en Cártama: "Junta rechazó enmiendas para invertir en infraestructura hidráulica"

Antonio Sevilla, presidente de Vox Málaga, en una imagen de archivo - VOX

CÁRTAMA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha responsabilizado al Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "de las inundaciones que se han registrado durante la pasada noche en el municipio malagueño de Cártama debido a la crecida del río Guadalhorce" y ha recodado que el Ejecutivo regional "rechazó las enmiendas de Vox para invertir 60 millones en infraestructuras hidráulicas".

"Una vez más, las fuertes lluvias y la falta de las infraestructuras hidráulicas necesarias han angustiado a los vecinos de las calles Doña Ana, Aljaima y la Estación de Cártama, que se han visto obligados a tapiar las puertas y ventanas de sus domicilios para evitar la entrada de agua", ha señalado en un comunicado.

Así, ha culpado al Gobierno andaluz "de la situación que sufren los vecinos de Cártama cada vez que se producen lluvias torrenciales, ya que el Partido Popular viene rechazando sistemáticamente todas las propuestas de Vox para ejecutar las obras hidráulicas necesarias para acabar con las inundaciones".

En este punto, ha recordado que "hace apenas diez días el Gobierno del PP rechazó las enmiendas de Vox para invertir más de 60 millones de euros en obras hidráulicas", entre las que se encontraban los encauzamientos de los ríos Campanillas y Guadalhorce.

"Ese rechazo les hace responsables de las inundaciones que los cartameños han vuelto a sufrir", ha afirmado Sevilla, que ha cuestionado "¿Hasta cuándo va a durar la irresponsabilidad del Gobierno de Moreno? Es urgente acometer las obras necesarias para que el río Guadalhorce deje de causar daños y pérdidas a los vecinos", ha apostillado.

Además, Sevilla ha recordado que otra de las infraestructuras hidráulicas que permitiría contener las inundaciones "y que sigue sin ejecutarse a pesar de las constantes peticiones de Vox, es la presa de Cerro Blanco", puesto que "esta obra es clave para regular el río Grande, que alimenta el curso del Guadalhorce y agrava las inundaciones que sufren los malagueños".

"El PP debe dejar a un lado el sectarismo político que viene imponiendo con su mayoría absoluta y aceptar las propuestas de Vox para almacenar agua y poner fin a las inundaciones", ha concluido.