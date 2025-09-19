Vox dice que los agentes de la Policía Nacional "están una situación de abandono" en Málaga y culpa a Marlaska

La diputada nacional de Vox, Patricia Reda, junto al portavoz de la formación en la Diputación de Málaga y los concejales de esta en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Luna y Antonio Alcázar y Yolanda Gómez. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha dicho este viernes que los agentes de la Policía Nacional de la provincia "están en una situación de abandono" y culpa de este al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa, tras una reunión con representantes de la Confederación Española de Policía (CEP) en la que también han estado presentes el portavoz de Vox en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, y los concejales de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez.

Rueda ha mostrando "el apoyo de Vox a las reivindicaciones que los policías nacionales están llevando a las puertas de las distintas comisarías de Málaga" y ha incidido en que el Gobierno debe llevar a cabo una equiparación salarial y que reconozca a los agentes de este cuerpo como "profesionales de alto riesgo".

La diputada malagueña ha dicho que su grupo ya ha llevado en otras ocasiones al Congreso las quejas de los agentes "exigiendo al Gobierno que dote de más recursos humanos y materiales a quienes protegen a los ciudadanos que sí que cumplen con la ley y, exigiendo también que este Gobierno no lleve a cabo modificaciones legales que lo que hacen es darle más lujos a los delincuentes y socavar los derechos y las libertades de nuestros agentes y de los españoles".

Por último, ha considerado que "el PP no hizo nada cuando pudo con la mayoría absoluta que tuvo con el Gobierno de Mariano Rajoy" y ha calificado como "indigno" a Marlaska "por abandonar y despreciar continuamente a los agentes".

"Hemos visto recientemente este fin de semana precisamente cómo el presidente del Gobierno alienta a terroristas callejeros y hemos visto a familias corriendo y a agentes, 22 agentes, que han resultado heridos con un presidente del Gobierno que está más al lado de un terrorismo callejero y de hordas violentas que con cumplir la ley y el orden", ha concluido.