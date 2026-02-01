Vox pide explicaciones al Gobierno sobre "presencia masiva de narcolanchas" en el litoral de la Axarquía

La diputada de Vox por Málaga en el Congreso, Patricia Rueda - VOX

MALAGA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado una batería de preguntas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pide explicaciones sobre "la presencia masiva de narcolanchas en el litoral de la Axarquía" de Málaga y la "falta de medios de la Guardia Civil para combatir su presencia".

Según un comunicado de Vox, el litoral de la Axarquía fue el lugar elegido por los "narcos para refugiarse del temporal, llegando a estar varios días seguidos en la zona con total impunidad ante la incapacidad de las FCSE para detenerlos debido a la falta de medios materiales y humanos".

Ante este suceso, las preguntas de Vox están dirigidas a saber las medidas que el Gobierno va a implementar "frente al auge del narcotráfico en Málaga; a conocer los datos anuales que maneja el Gobierno en relación con el avivamiento de narcolanchas en las costas malagueñas, y saber cuántos litros de combustible han sido decomisados anualmente por petaqueo desde 2018 hasta la fecha".

La diputada de Vox por Málaga en el Congreso, Patricia Rueda, ha reclamado un refuerzo de las FCSE para "acabar con la impunidad que actualmente tienen los narcos que pilotan esas narcolanchas y que hemos visto refugiarse en el litoral de la Axarquía".

"La sensación de inseguridad en la Axarquía es total, y los propios sindicatos policiales nos trasladan que no pueden hacer nada ante el gran volumen de narcolanchas en el litoral malagueño", ha señalado Rueda, apuntando que se trata de "embarcaciones de gran potencia y maniobrabilidad que permiten a los narcos aprovechar la menor densidad de patrullas marítimas y terrestres". Ha dicho que Marlaska "debe explicar qué medidas piensa adoptar para acabar con esta problemática".