Vox registra en Torremolinos (Málaga) una moción para suspender "de inmediato" la Zona de Bajas Emisiones

TORREMOLINOS (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Vox en Torremolinos (Málaga), ha registrado una moción en el Ayuntamiento del municipio para reclamar la eliminación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Desde Vox en Torremolinos han concretado que las Zonas de Bajas Emisiones son el resultado directo de un "marco ideológico impuesto desde Bruselas por el bipartidismo" y que en España "tanto el Partido Popular como el Partido Socialista aplican contra los intereses de los ciudadanos".

Según ha notificado la formación en una nota, el portavoz del Grupo Municipal Vox en Torremolinos, Francisco Garrido, ha reclamado poner fin a los "efectos más gravosos" de la ZBE, que son las multas que están recibiendo miles de conductores, de tal forma que "se castiga así a familias trabajadoras, jubilados y pequeños autónomos que no pueden renovar su coche o furgoneta, mientras se beneficia a quienes pueden permitirse un vehículo nuevo con etiqueta 'verde'".

Asimismo, Garrido que ha destacado que "la calidad del aire en Torremolinos es excelente", y ha afeado que la ZBE "solo sirve para recaudar, como se ha podido comprobar en los presupuestos que ha presentado el Partido Popular, donde solamente por multas por la Zona de Bajas Emisiones espera obtener 2,2 millones de euros".

Con esta moción registrada, Vox ha reclamado que el Ayuntamiento de Torremolinos rechace "las políticas de fanatismo climático", al tiempo que ha instado al Gobierno de España a la derogación de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, y, subsidiariamente, a la modificación del artículo 14.3.a) de dicha norma, "a fin de eliminar la obligación impuesta de implantar Zonas de Bajas Emisiones por tratarse de una imposición contraria al interés de las familias, trabajadores y vecinos", así como "revertir la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el término municipal de Torremolinos, suspendiendo de inmediato su aplicación".