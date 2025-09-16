Vox reprocha a Moreno incumplimientos en sanidad: "Recordamos las promesas y los plazos se han duplicado, triplicado"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este martes en declaraciones a los medios ante un centro de salud en Alhaurín El Grande (Málaga). - VOX EN ANDALUCÍA

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado este martes "el estado en el que está realmente la atención sanitaria en nuestra tierra", en declaraciones a los medios de comunicación en una comparencencia frente al centro de salud de Alhaurín el Grande (Málaga).

Gavira ha recordado que en las elecciones andaluzas de 2022 el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "prometió que un andaluz que necesitara una operación quirúrgica se iba a operar en 60 días, una consulta externa en 15 días y una prueba diagnóstica en 10 días", mientras ha recordado que esos plazos "se han duplicado, triplicado y, en algunos casos, cuadruplicado", según una nota de este partido.

El portavoz de Vox ha lamentado que "el gobierno de Moreno Bonilla nos vende como un éxito una reducción insignificante en los días de espera" y ha señalado que detrás de esa reducción insignificante "hay cientos de millones con los que el señor Moreno acude a la caballería, a la tropa de refuerzo".

Gavira ha recalcado que "más que privatizar", el presidente andaluz "lo que hace es reconocer su incapacidad para resolver la principal competencia que tiene encomendada, que es la salud de los andaluces".

"Moreno Bonilla lo que está haciendo es maquillar las cifras ahora que comienza la carrera electoral", ha afirmado en este sentido y ha lamentado Gavira que la noticia del lunes en Málaga fuera "que hay más malagueños esperando una operación quirúrgica o una consulta externa".

El portavoz parlamentario ha subrayado que los compañeros de Alhaurín el Grande "nos trasladan lo que todos los andaluces sufrimos en cualquier parte de Andalucía", que ha concretado en "falta de médicos, falta de matronas, falta de pediatras, problemas con el servicio de urgencias, problemas con la fisioterapia".

Gavira ha afirmado sobre la elección de Alhaurín El Grande como escenario para retratar la situación de la sanidad andaluza que "hemos venido al pueblo de Moreno Bonilla para que todos los andaluces sepan lo que él prometió cuando se presentó a ser presidente de la Junta de Andalucía".

"El Gobierno andaluz está en una campaña de maquillaje de los datos y los andaluces recordamos las promesas que nos hizo que no se están cumpliendo", ha remachado su retrato sobre la sanidad pública andaluza.