Vox seguirá apoyando a los vecinos de El Olivar tras rechazar el TSJA el cierre cautelar del CIMI de Churriana

Antonio Sevilla, presidente de Vox Málaga y Antonio Alcázar, portavoz del grupo municipal de Vox Málaga, atienden a los medios. - VOX

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado este viernes que seguirá apoyando a los vecinos de El Olivar tras rechazar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el cierre cautelar del CIMI de Churriana.

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, y el portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, han destacado la necesidad de que la Junta y el Ayuntamiento "busquen otra localización" para un centro "que solo ha traído inseguridad e intranquilidad para los vecinos de Churriana".

"Estamos seguros de que si el alcalde o sus concejales tuvieran este centro cerca de sus domicilios, hubieran buscado ya otra localización", ha dicho Sevilla, al tiempo que ha asegurado que Vox "seguirá solicitando a las administraciones competentes "que busquen otra localización para el CIMI de Churriana".

Por su parte, Alcázar ha recordado que el centro de menores de Churriana "es un centro penitenciario que ha provocado que los vecinos hayan tenido problemas de convivencia con estos menores".

"No estamos en contra de estos centros, porque creemos que son necesarios para la reinserción de los menores, pero lo que no cabe la menor duda es que una zona residencial no es una zona adecuada", ha explicado.

Así, Alcázar, que ha insistido en que el CIMI de Churriana "tiene que ser desplazado a otro lugar", ha señalado que "pese a la negativa del TSJA al cierre cautelar del centro, la postura política de Vox no va a cambiar".

"Vamos a seguir insistiendo en el cierre y en el traslado, por bien de los vecinos, por bien de su convivencia, por bien de seguridad, porque recordemos que este centro está abierto bajo una licencia, si no ilegítima, de dudosa legitimidad", ha afirmado.

Por último, Berta Dávila, una de las vecinas afectadas por la presencia del centro de menores en El Olivar, ha criticado que "las consecuencias para la urbanización han sido tremendas" y ha puesto el foco en "la inseguridad. Nos están haciendo la vida imposible, esto es un caos", ha concluido.