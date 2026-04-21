Wizz Air avanza su mejora de conectividad para próximos meses y Turismo Costa del Sol destaca apuesta

Presentación de Wizz Air para Málaga - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air ha avanzado su mejora de la conectividad para los próximos seis meses y Turismo Costa del Sol ha destacado "la apuesta" de la compañía por el destino.

Según la información expuesta, Wizz Air es, entre las compañías consideradas top 10, la aerolínea que más crecerá en los próximos seis meses en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, con un incremento del 47,5% en asientos ofertados respecto al mismo periodo del año anterior y un 25% en todo el año.

Asimismo, la capacidad conjunta de Wizz Air, Wizz Air Malta y Wizz Air UK alcanza en este periodo alrededor de medio millón de plazas, lo que refleja el volumen de viajeros potenciales asociados a su operativa en el destino.

Este crecimiento viene acompañado "de una ampliación significativa de la conectividad hacia múltiples mercados europeos, reforzando la posición de la Costa del Sol como destino internacional de referencia".

En este sentido, se ha puesto de relieve la consolidación de rutas hacia países como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría o Lituania, así como el fortalecimiento de conexiones en mercados como Italia, con especial peso en Milán y Roma, y Polonia, con varias ciudades emisoras clave. También se ha destacado el impulso de la operativa desde Rumanía, con conexiones de alta relevancia como Bucarest o Cluj.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha valorado "la apuesta" de la compañía aérea Wizz Air por el destino en el marco de un desayuno de prensa celebrado para analizar las oportunidades que esta colaboración abre para la conectividad aérea de la provincia de Málaga.

Durante el encuentro, Díaz ha destacado que esta apuesta "supone una oportunidad relevante para seguir diversificando mercados y reforzando la presencia del destino en el ámbito internacional". En este sentido, ha subrayado que "la mejora de la conectividad continúa siendo uno de los grandes retos estratégicos del organismo".

La colaboración con Wizz Air permite ampliar las posibilidades de conexión no solo con mercados ya consolidados como Reino Unido, Polonia e Italia, sino también con otros emergentes como Albania, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Lituania o Rumanía. Esta diversificación es considerada clave para el crecimiento sostenido del destino.

Díaz ha señalado que "la mejora de la conectividad es uno de los retos a los que Turismo Costa del Sol presta más atención, ya que el objetivo es seguir promocionando la oferta turística de la provincia en mercados consolidados y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades en mercados con potencial emisor".

Asimismo, han valorado el trabajo conjunto con el grupo de Conectividad, integrado por Turespaña, Aena, el Aeropuerto de Málaga, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y Turismo y Planificación Costa del Sol. Esta coordinación "permite impulsar nuevas rutas y mejorar las frecuencias aéreas existentes", ha señalado.

En relación con la situación actual del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Díaz ha compartido datos que reflejan "un escenario muy positivo". "En los próximos seis meses se prevé un incremento del 8,5% en la oferta de plazas aéreas, alcanzando cerca de 9,6 millones de asientos disponibles", ha detallado.

"El aeropuerto está registrando unos magníficos datos de llegadas y las previsiones nos sitúan en un escenario muy optimista para el destino", ha destacado Día y ha subrayado la fortaleza del crecimiento de la conectividad.

También ha señalado el predominio del turismo internacional como principal motor de llegada, así como el papel destacado de los mercados europeos maduros y el crecimiento progresivo de los mercados emergentes. Además, ha puesto en relieve la fuerte presencia de aerolíneas de bajo coste en la expansión de la capacidad aérea.

Por último, Díaz ha reafirmado el compromiso de Turismo Costa del Sol de seguir trabajando para potenciar las sinergias entre aerolíneas y destino, impulsar nuevas rutas y apoyar aquellas con menor ocupación. "Seguiremos trabajando para consolidar la conectividad y seguir generando nuevas oportunidades de negocio para la Costa del Sol", ha concluido.