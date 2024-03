Yolanda Díaz asegura que Gobierno trabaja para que la "precariedad salga del mundo del trabajo cultural"

MÁLAGA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que hay que "conseguir también que la precariedad salga del mundo del trabajo cultural" y en ello trabaja el Gobierno. Además, ha dicho que "se puede y se debe incentivar la cultura".

Así lo ha señalado tras ser cuestionada sobre la reunión con los productores españoles mantenida y si se podría producir incentivos fiscales, al tiempo que ha dicho que "sin lugar a dudas, se puede y se debe incentivar la cultura y como siempre les digo, los ingresos públicos también sirven para formular discriminaciones, en este caso positivas".

También ha valorado que "el sector de la cultura genera miles de puestos de trabajo". Además, ha sostenido que "lo tenemos que conseguir también es que la precariedad salga del mundo del trabajo cultural" y "en esto estamos trabajando en el Gobierno de España y, por supuesto, como ya está haciendo el ministro de Cultura, seguiremos desarrollando el Estatuto del Artista".

Sobre la mujer, ha incidido en que "se acabó, ya no hay un paso atrás y no podemos prescindir del talento de las mujeres en la cultura, en el cine, en todos los lugares". "No hay marcha atrás", ha apostillado.

De igual modo, cuestionada por las denuncias de mujeres a directores y sobre si hay que alzar la voz y denunciarlo también desde el Gobierno, ha dicho que "no solamente hay que denunciarlo, sino que hay que acompañar a las víctimas de cualquier violencia".

Al respecto, ha recordado que "son múltiples las violencias; son violencias machistas las agresiones sexuales, pero son también las violencias económicas, son un montón de violencias que tienen que ver con la vida de las mujeres en la cultura, en el deporte, en la limpieza, en el derecho, en la arquitectura, en todos los lugares del mundo", ha sostenido.

Díaz junto con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asistido a la inauguración del Festival de Málaga, del que ha destacado su trayectoria y ha dado la "enhorabuena a todas las personas que lo hacen posible y también a las personas que están destacadas de manera especial como Lola Herrero --que este viernes ha recibido la Biznaga Ciudad del Paraíso-- y también como Javier Cámara", que también será homenajeado en esta edición.