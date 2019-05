Zorrilla (Adelante) pide a Ciudadanos que "posibilite con su abstención un gobierno de la izquierda"

Publicado 27/05/2019 2:51:12 CET

MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha reconocido que no pueden estar satisfechos con el resultado de las elecciones, aunque "nos hemos consolidado como tercera fuerza política en la ciudad y hemos aumentado la representación".

Además, durante su intervención ha pedido al candidato a la Alcaldía de Ciudadanos (Cs), Juan Cassá, que "posibilite con su abstención un gobierno de la izquierda en Málaga", añadiendo que "sé que es una alternativa difícil, pero no imposible, al menos si cumpliera con su palabra" la formación naranja, que dijo que no pactaría con quien llevara imputados en sus listas, en alusión al PP, que ha sido la fuerza más votada.

De igual modo, Zorrilla en rueda de prensa, ha reconocido que "no hemos conseguido el objetivo que nos planteamos". No obstante, ha agregado que "no está toda la palabra dicha", recordando, en este sentido, que ahora mismo la suma de concejales de PSOE y Adelante Málaga "suman 15 concejales, uno más que el PP", recordando al candidato de Ciudadano, Juan Cassá, que durante esta campaña dijo que no llegaría a ningún acuerdo con ninguna fuerza que llevara un imputado en sus filas.

"El PP --ha continuado-- lleva a Francisco Pomares investigado judicialmente a día de hoy. Uno es preso de sus palabras y si tiene en estima lo que es su palabra y la confianza que los ciudadanos le han otorgado debe de cumplir con ello".

Por otro lado, Zorrilla ha tenido palabras de agradecimiento a la militancia de Podemos e IU; a los apoderados e interventores, además de a los más de 24.000 votantes "que han confiado en este proyecto y en esta candidatura como alternativa de gobierno para la ciudad de Málaga".

El PP, con el alcalde de Málaga y candidato a la reelección, Francisco de la Torre, ha sido de nuevo la candidatura más votada en las elecciones municipales de este domingo en la capital, logrando 14 concejales --uno más que en los comicios de 2015--; aunque no ha llegado a la mayoría absoluta, que se sitúa en los 16 concejales.

Tras el PP, el PSOE ha obtenido 12 ediles --tres más que en 2015-- y Adelante Málaga un total de tres concejales. Ciudadanos (Cs) baja de forma considerable sus resultados, logrando en estos comicios dos ediles, frente a los tres concejales de las últimas municipales.