La 42ª Clásica Ciclista Ciudad de Torredonjimeno (Jaén) reunirá el 19 de abril a 150 corredores de 25 equipos españoles

Presentación de la 42ª Clásica Ciclista Ciudad de Torredonjimeno. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 42ª Clásica Ciudad de Torredonjimeno Copa de España de Ciclismo reunirá el próximo domingo 19 de abril a 150 corredores de los 25 mejores equipos del panorama nacional.

Con un itinerario de 163 kilómetros, la prueba discurrirá por las carreteras de la Campiña y la Sierra Sur jiennense, según se ha indicado este martes en su presentación. Un acto que ha contado, entre otros, con el alcalde de la localidad, Enrique Castro; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Francisca Medina, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala.

"Nos encontramos ante una prueba de interés provincial desde una doble perspectiva, por supuesto la deportiva, pero también de promoción de nuestra provincia", ha destacado Medina. En este sentido, ha aludido a la calidad de los jóvenes ciclistas que estarán en esta cita puntuable para la Copa de España y a la vertiente promocional que este tipo de eventos deportivos aportan al territorio jiennense.

Además, ha reconocido el trabajo del Club Ciclista Torredonjimeno y el de su presidente, Manuel Moreno, por haber logrado que esta clásica tenga el prestigio y reconocimiento actual en el panorama ciclista español.

Con salida y meta en Torredonjimeno, la carrera pasará por Escañuela, Villardompardo, Martos, Alcaudete, Castillo de Locubín, Valdepeñas de Jaén, Los Villares y Jaén. Los ciclistas tendrán que superar dos puertos de montaña, el Alto de Locubín, de primera categoría, y el Alto de Valdepeñas, de segunda categoría.

El ucraniano Maksym Bilyi, del equipo gallego Cortizo, se impuso el año pasado en la línea de meta, por delante de Martin Solhaug y Daniel Cepa, que completaron el podio.