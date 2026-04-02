Abierta la convocatoria de ayudas para el programa de animación de la Ruta de los Castillos y Batallas

JAÉN 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 26 ayuntamientos jiennenses que forman parte de la Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén ya pueden solicitar ayudas para organizar durante los próximos meses actividades que se incluirán en el programa de animación de este itinerario turístico cultural que promueve la Diputación Provincial.

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que acaba de publicar esta convocatoria de subvenciones dotada con 86.000 euros y cuyo plazo para pedir estas ayudas finaliza el próximo 15 de abril, según ha informado este jueves la Diputación en una nota.

Estas subvenciones, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, tendrán una cuantía máxima de 8.000 euros, y a las mismas podrán optar los 26 municipios que forman parte de esta ruta, que son Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arjona, Arjonilla, Bailén, Baños de la Encina, Canena, Cazorla, Hornos de Segura, Jaén, Jódar, Linares, Lopera, La Carolina, La Guardia de Jaén, La Iruela, Martos, Porcuna, Santa Elena, Sabiote, Segura de la Sierra, Torredelcampo, Torredonjimeno, Vilches y Villardompardo.

De esta forma, estos consistorios tienen la oportunidad de pedir apoyo de la Diputación para la celebración de actividades que se podrán desarrollar hasta al 31 de diciembre de 2026, y que formarán parte del calendario de actividades culturales de la provincia de este año.

Así, y entre otras, el pasado año se respaldaron con estas ayudas propuestas como los Atardeceres en la Frontera de Alcalá la Real, las Fiestas Calatravas de Alcaudete, el programa 'Andújar Medieval: Mercado y Leyenda del Judio Leví'; las Veladas Nazaríes de Arjona, las Jornadas Medievales del Trovador Macías de Arjonilla, el Mercado de la Independencia de Bailén, la Noche Andalusí de La Rosa de Baños de la Encina, las Jornadas Canena y su Castillo, la Noche de La Tragantía de Cazorla, la Recreación Histórica 'La Traición. Batalla de Hornos de 1446', la Batalla de Jódar o la conmemoración Batalla de Las Navas de Tolosa de La Carolina.

Para otorgar estas ayudas se tendrán en cuenta "como criterios principales que las actividades se adecuen a los objetivos del plan de marketing del Club de Producto Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas; la originalidad e innovación del proyecto o actividad a desarrollar", y "la compatibilidad con los programas de actuación del estudio de Planificación estratégica para la ordenación, promoción y comercialización de la oferta turística de la provincia de Jaén".

También se tendrán en cuenta, según ha detallado la Diputación, "la complementariedad con el conjunto de actividades del Programa de Animación 2026 de la Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén; la incidencia de la actividad en la dinamización turística y socio-cultural del municipio; o los compromisos en materia de igualdad, medioambiente, cambio climático, vida saludable y demás objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".