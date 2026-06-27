Andújar (Jaén) se convertirá hasta el 3 de julio en referente del ajedrez con su torneo internacional

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, junto responsables del Consistorio andujareño y el presidente del Club de Ajedrez de Andújar, Javier Ruiz, en la apertura de este evento - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La antigua Iglesia de Santa Marina de Andújar (Jaén) ha acogido este sábado el acto inaugural del II Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Andújar 'Lince Andújar Chess Open Jaén Paraíso Interior', que convertirá a esta ciudad en referente de este deporte hasta el próximo 3 de julio.

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha participado junto responsables del Consistorio andujareño y el presidente del Club de Ajedrez de Andújar, Javier Ruiz, en la apertura de este evento que reunirá durante los próximos días a más de 130 jugadores procedentes de 24 países, detalla la Diputación en una nota de prensa.

Estos datos han llevado a la diputada a subrayar que "se trata de una cita deportiva de máximo nivel y también una oportunidad para proyectar la imagen de Andújar y de toda la provincia para atraer visitantes y generar actividad económica en nuestra tierra". Por ello, desde la Diputación se patrocina este evento: "Creemos en el deporte como herramienta de desarrollo y de cohesión social e iniciativas como esta nos permiten demostrar que Jaén es una provincia abierta, dinámica y capaz de organizar eventos internacionales de este tipo".

Por este motivo, Inés Arco ha querido "dar la enhorabuena a la organización y a todas las personas y entidades que hacen posible este torneo" y también ha ofrecido su "bienvenida" a quienes van a participar en esta segunda edición del torneo, a los que ha deseado que "disfruten de esta competición y de todo lo que Andújar y la provincia tiene que ofrecerles".

ACTIVIDADES PARALELAS DEL TORNEO INTERNACIONAL

Antes de la inauguración oficial, esta noche se celebraba una partida simultánea en la que distintos jugadores se enfrentaron a David Antón, doce veces campeón de España y considerado actualmente el mejor jugador español en activo.

Esta exhibición es una de las actividades paralelas que ha preparado la organización hasta el 3 de julio con el objetivo de acercar el ajedrez a la ciudadanía. Así, durante esta semana se celebrarán torneos nocturnos, actividades interactivas para niños y familias y competiciones de 'blitz' en la terraza de la Casa Azul, una modalidad de juego rápido especialmente atractiva para el público por su dinamismo.

Este evento llega después del éxito registrado en su primera edición, tanto en lo referente a participantes como a la organización, hasta el punto de que la Federación Española de Ajedrez lo situó en la decimonovena posición del ranking nacional de torneos y como una de las citas más destacadas del calendario ajedrecístico español.