Castillo de Locubín (Jaén) será salida y meta de la Al-Andalus Randonneur 'Tierra de Venus'

Presentación de la Al-Andalus Randonneur 'Tierra de Venus' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Castillo de Locubín será salida y meta de la Al-Andalus Randonneur 'Tierra de Venus', una prueba cicloturista especial que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén y que se desarrollará entre el 30 de mayo y el 7 de junio con la participación de 45 ciclistas procedentes de siete países europeos.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, y el organizador de este evento ciclista, Eduardo Soler, han sido los encargados de ofrecer los pormenores de esta ruta ciclista en la que los participantes tendrán que recorrer un total de 2.000 kilómetros por todas las provincias andaluzas en un máximo de 200 horas.

En este acto, Colomo ha destacado el protagonismo que va a tener la provincia de Jaén en esta prueba que "comienza a consolidarse dentro del calendario nacional de ciclismo", ya que además de Castillo de Locubín, que acogerá por primera el inicio y llegada, pasará por otras localidades como Rus, Úbeda, Mancha Real, Jaén, Los Villares y Valdepeñas de Jaén.

Por ello, la diputada de Cultura y Deportes ha agradecido al Ayuntamiento castillero y a su alcalde que "utilicen el deporte como una herramienta de dinamización social, económica y turística del municipio" y al club ciclista de esta localidad por el trabajo realizado para que esta prueba se celebre en Castillo de Locubín.

Para África Colomo, este municipio "vuelve a demostrar su capacidad para organizar y para acoger eventos de primer nivel aprovechando además un entorno natural privilegiado y unas condiciones ideales para disciplinas vinculadas con el turismo deportivo, el deporte de la naturaleza y ese turismo activo que proclamamos desde la Diputación de Jaén".

Este tipo de pruebas encajan bien en esta filosofía, ya que "entienden el ciclismo de una forma distinta", ha apuntado la diputada, quien ha precisado que "se trata de una modalidad no competitiva, que todavía es poco conocida en nuestro país, pero con una enorme tradición en otros países europeos y que cada vez despierta más interés entre los amantes de la larga distancia".

"Lo importante no es llegar el primero, sino esa capacidad de resistencia, la planificación, el compañerismo y también esa superación personal", ha puntualizado África Colomo.

Así, los participantes van a recorrer en torno a 2.000 kilómetros por todas las provincias de Andalucía en un tiempo máximo de 200 horas, atravesando algunos de los parajes más espectaculares de esta comunidad antes de regresar de nuevo a la provincia de Jaén.

"Estamos sin duda ante un reto deportivo extraordinario, pero también ante una experiencia humana y paisajística única", ha enfatizado Colomo, quien ha incidido en que esta prueba "vuelve a situar a Jaén en el mapa internacional del deporte, porque va a atraer a deportistas procedentes de países como Francia, Gran Bretaña, Bulgaria, Polonia o Italia, entre otros, y también de numerosos puntos de nuestro país".

Por todo ello, desde la Diputación se colabora con este tipo de iniciativas porque "forman parte de una estrategia clara y decidida para colocar a nuestra provincia como sede de grandes eventos deportivos" y porque se busca que Jaén "sea reconocida como un territorio capaz de albergar pruebas singulares, de calidad y con un evidente y claro impacto económico y turístico".

Para alcanzar ese objetivo, la provincia cuenta con "la infraestructura, el patrimonio natural, el clima y sobre todo la capacidad organizativa y la implicación de nuestros ayuntamientos, en este caso el de Castillo de Locubín, y por supuesto de clubes deportivos que también son capaces de hacerlo".

Por su parte, Cristóbal Rodríguez ha incidido especialmente en que esta prueba es "una oportunidad para que nuestro pueblo se dé a conocer a través de este deporte, porque esta edición es la más internacional de las cuatro que se han celebrado hasta ahora".

El alcalde ha dado las gracias a la Diputación por "arrimar el hombro y permitir que municipios como el nuestro puedan desarrollar actividades como esta, que es un auténtico reto para los participantes".

Finalmente, Eduardo Soler ha repasado el recorrido completo de esta prueba, que "da libertad a los participantes para organizarse su tiempo y detenerse en los municipios andaluces que colaboran --Sorbas, Salobreña, Arriate, La Barca de la Florida, Benacazón, Tarsis, Peñaflor y Rus-- porque en esta modalidad randonneur, que es muy practicada en Centroeuropa, cada ciclista decide cuándo se toma sus descansos para cumplir con el itinerario y el horario previsto".