La catedrática Adela Tarifa, propuesta para ser Cronista Oficial de la Provincia de Jaén

Adela Tarifa - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Geografía e Historia Adela Tarifa ha sido propuesta por la Presidencia de la Diputación para ser nombrada nueva Cronista Oficial de la Provincia de Jaén, un título honorífico que se tendrá que aprobar en el próximo pleno que celebrará la Administración provincial jiennense, previsto para el viernes 29 de mayo.

"La trayectoria humana, profesional y científica de Adela Tarifa justifican sobradamente que sea una persona idónea para ser Cronista Oficial de la Provincia de Jaén", ha subrayado el presidente de la Corporación provincial, Francisco Reyes, sobre "esta granadina de nacimiento, pero jiennense de adopción después de llevar más de 45 años en nuestra tierra y ser nombrada hija adoptiva de Úbeda".

De esta forma, Adela Tarifa tomará el relevo de Vicente Oya, última persona que hasta ahora había ostentado este título dentro de un listado de cronistas provinciales que se extiende hasta el siglo XIX y que ha contado con personalidades tan insignes como Antonio Almendros Aguilar, Alfredo Cazabán, Luis González López o José Chamorro Lozano.

Por lo que respecta a los méritos contraídos por Adela Tarifa durante su dilatada carrera para ocupar este puesto, Reyes ha destacado su "formación y su perfil académico" como doctora en Historia y catedrática de Geografía e Historia.

A ello le ha sumado su "rigor científico y su compromiso con el conocimiento de la historia de Jaén", que ha plasmado en cientos de trabajos de investigación premiados y publicados por prestigiosas instituciones científicas, junto a su conocimiento del ejercicio de la crónica desde su experiencia como cronista del pueblo de Carboneros y su permanente colaboración con la Asociación de Cronistas de la provincia.

A estas credenciales se unen, a juicio del presidente de la Diputación, "los reconocimientos recibidos por parte de numerosas instituciones culturales locales, provinciales y nacionales; su experiencia en el liderazgo de equipos de investigación y su permanente compromiso con el desarrollo científico y cultural de la provincia de Jaén".

Todo lo anterior avala, como ha remarcado Reyes, "su idoneidad para el cargo de Cronista Oficial de la Provincia de Jaén, que supone el reconocimiento natural a una vida dedicada a rescatar y dignificar la memoria colectiva de los jiennenses".

En esta línea, ha valorado "su trayectoria científica, que representa el compromiso que asume diariamente en el conocimiento y difusión de los valores de la provincia de Jaén". En este punto, ha incidido en que la propuesta se fundamenta "tanto en la autoridad intelectual de Adela Tarifa como en su liderazgo durante los años en que ha sido directora del Instituto de Estudios Giennenses y académica de la Real Academia de la Historia".

Para Reyes, su nombramiento "prestigiaría" a la institución de Cronista de la Provincia por "su visión integradora de la identidad jiennense, que ha permitido equilibrar la erudición académica con la sensibilidad hacia lo local, ya que su trabajo se ha desarrollado en Jaén y por y para Jaén".

Asimismo, ha indicado que Adela Tarifa es "una mujer referente social y pionera en el ámbito de la crónica y la investigación provincial". Por todo ello, ha señalado que la propuesta es "acertada por cuanto supone el reconocimiento para una de las personalidades científicas más insignes que estudian nuestra tierra".

Tras la resolución presidencial que ha iniciado el expediente para conceder el título de Cronista Oficial de la Provincia de Jaén a Adela Tarifa, la comisión de Cultura y Deportes de la Diputación se ha pronunciado por unanimidad a favor de este nombramiento, que viene marcado por lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Administración provincial, donde se fijan los requisitos y plazos para otorgar este título.