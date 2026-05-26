Cerca de un centenar de estudiantes de FP concluyen sus prácticas en empresas europeas con el proyecto Jaén+ IX

Participantes en el proyecto Jaén+ IX - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 90 estudiantes de FP han concluido sus prácticas en empresas de países europeos --Italia, Polonia y Portugal-- a través del proyecto Jaén+ IX, una iniciativa que está cofinanciada por el programa Erasmus+ y la Diputación de Jaén.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha participado en la jornada informativa final de esta pregrama. En esta cita, a la que han acudido los 45 alumnos que acaban de terminar esta formación, se ha proporcionado a estos jóvenes orientación laboral y se les han dado a conocer las oportunidades profesionales que pueden surgirles tras las realización de la movilidad Erasmus Jaén +.

Se trta de una iniciativa que este año ha contado con un presupuesto global de más de 405.000 euros, que está cofinanciada por la Diputación y la Unión Europea y que ha permitido conceder a los participantes subvenciones de entre 3.160 y 5.711 euros, una cantidad que oscila en función de los días que hayan permanecido en sus destinos.

El alumnado que ha finalizado estas prácticas no laborales en el extranjero ha estado entre dos y tres meses en las ciudades italianas de Campobasso y Manfredonia; las polacas de Reszów y Lublin; y portuguesas de Faro y Portimao, donde han estado acompañados por profesores durante los primeros días de su movilidad.

Los participantes en el proyecto Jaén + IX proceden de 21 municipios y 30 centros educativos en los que se están formando en más de una veintena de especialidades, entre las que se encuentran actividades comerciales, atención a personas en situación de dependencia, cuidados auxiliares de enfermería, electromecánica de maquinaria, emergencias sanitarias, gestión administrativa, guía en el medio natural y de tiempo libre, instalaciones eléctricas, operaciones de laboratorio, producción agroecológica o sistemas microinformáticos y redes, entre otras.

Jaén+ es una iniciativa provincial para la internacionalización de centros y alumnado de Formación Profesional de Grado Medio y de formación conducente a la obtención de Certificados de Profesionalidad y de Formación para el Empleo, a través de prácticas en empresas de la Unión Europea.

La Diputación de Jaén es promotora y beneficiaria principal de este proyecto que incide en la mejora de las competencias personales, profesionales y lingüísticas de estos estudiantes, para aumentar tanto sus posibilidades de inserción laboral en el mercado de trabajo provincial como en la internacionalización de las empresas jiennenses.