La Diputación de Jaén abordará en el pleno partidas que suman siete millones para planes de dinamización y empleo

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén abordará en el pleno del próximo 30 de abril la aprobación de partidas que suman siete millones de euros para un plan de dinamización en municipios menores de 5.000 habitantes --dotado con cuatro millones--, y, por otro, de un Plan de Empleo de tres millones para la generación jornales en las localidades que cuentan con menos de 20.000 habitantes.

La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha detallado que el plan de dinamización de cuatro millones de euros está dirigido a los 29 municipios jiennenses de las comarcas de Segura, El Condado y de la zona de Sierra Mágina Este, que no han sido beneficiarios de los fondos EDIL y "que, por distintas circunstancias, no han podido acceder a esos fondos, pero que son de acción preferente frente a la regresión demográfica".

La Diputación redactará y ejecutará los proyectos que se acojan a las subvenciones de este plan, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y van a oscilar entre 50.000 y 200.000 euros.

Asimismo, en este pleno se abordará la aprobación de una partida de tres millones de euros para un nuevo Plan de Empleo Provincial destinado a la generación de jornales en los municipios menores de 20.000 habitantes, que se lleva a cabo ante los daños provocados por los temporales en la cosecha de aceituna que ocasionaron también una disminución del número de jornales previstos en torno a la misma.

Los ayuntamientos que se beneficien de este plan, que contabilizará para el acceso al subsidio agrario, percibirán una cantidad que oscilará entre los 27.000 y los 42.000 euros en función de su número de habitantes, tal y como ha detallado Parra. Así, los consistorios cuya población sea menor de 1.000 habitantes recibirán 27.000 euros, una cantidad que se incrementará hasta 37.000 para las localidades que posean entre 1.000 y 3.000 habitantes y que llegará a 42.000 en el caso de los municipios que una población entre 10.000 y 20.000 personas.

Los siete millones de euros que suman las partidas de estos dos planes forman parte de los 20 millones incluidos en total en el plan de choque por el temporal para los ayuntamientos jiennenses.

Junto a estas cantidades, el pleno de la Diputación de Jaén abordará la aceptación de la Administración de las delegaciones de facultades por parte de de los más de 50 ayuntamientos incluidos en las seis áreas funcionales de los fondos EDIL que fueron presentados y elaborados por la Diputación para esta convocatoria --Sierra de Cazorla, La Loma, zona norte, Sierra Sur y Mágina Este--.

Mediante esta delegación, la Administración provincial se encargará, a través de un equipo multidisciplinar, de la ejecución y justificación de los proyectos que se desarrollarán en estas seis zonas con los EDIL, sufragados en un 85 por ciento a través de estos fondos europeos y en un 15 por ciento por los consistorios y que suman una inversión que se sitúa en torno a los 46 millones.

Además, la Diputación de Jaén aportará también la actuación digital de estos proyectos, que son 370.000 euros, y va a anticipar los 46 millones de euros para que los consistorios puedan ejecutar sus respectivas actuaciones, cuyo 15 por ciento correspondiente podrán devolver a la Administración provincial hasta en cuatro años.

Otro de los asuntos que incluyen en el orden del día del pleno del próximo jueves es la liquidación del presupuesto de 2025. Entre los datos de esta liquidación presupuestaria, la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos ha detallado que se han ejecutado un total de 441 millones de euros, lo que supone una inversión de 714 euros por habitante.

Asimismo, la ejecución respecto al presupuesto inicial se sitúa en el 111 por ciento, del que 79,6 millones de euros corresponden a obra pública. También el presupuesto se ha incrementado en relación con el año 2024 en 120 millones de euros y el periodo medio de pago se ha situado en 13,5 millones de euros.

De las cifras de la liquidación presupuestaria se extrae también que hay un superávit de 21 millones de euros y que el índice de endeudamiento es de un 14 por ciento frente al 32 por ciento de 2024.

Junto a estos asuntos, en el pleno de la Diputación de Jaén se abordará una subvención de 17.000 euros al Ayuntamiento de Quesada para una ruta literaria dedicada a la novela 'La península de las casas vacías', de David Uclés, y se dará lectura a una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, promovida por la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela).