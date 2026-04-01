La Diputación de Jaén abordará en el próximo pleno la aprobación de modificaciones de crédito que suman 53,4 millones

Pilar Parra informa sobre los asuntos del próximo pleno de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén abordará en el próximo pleno ordinario, previsto el 6 de abril, la aprobación de modificaciones de crédito que suman 53,4 millones de euros.

"Esta concentración de expedientes se debe a que, según se establece en la normativa presupuestaria, se pueden llevar esta modificaciones a pleno una vez que se ha liquidado presupuesto del año anterior" ha explicado este miércoles la vicepresidenta tercera, Pilar Parra.

La también diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos ha informado sobre las partidas que se incluyen en esa cantidad total. Entre ellas, ha destacado los más de 26 millones de euros que van a recibir los ayuntamientos jiennenses.

De esta cantidad, 16,16 millones pertenecen al Plan Provincial de Obras y Servicios y el resto, diez millones, corresponde a la dirigida a la reparación de daños ocasionados en infraestructuras y servicios públicos de los municipios por el tren de borrascas.

Respecto al Plan Provincial de Obras y Servicios, que se dirige a los 97 municipios jiennenses, Parra ha señalado que de los 16,16 millones contemplados en él, "los consistorios invertirán 11,67 millones a sufragar servicios y un total de 4,49 millones a obras".

Asimismo, en este pleno se abordará el plan especial en materia de obras y servicios que la Diputación de Jaén dirige a las seis entidades locales autónomas (ELA) de la provincia que cuentan con presupuestos propios y que en este 2026 disponde de una partida de 324.000 euros.

En el marco de los más de 26 millones de euros destinados ayuntamientos que se recogen en modificaciones de crédito incluidas en esta sesión ordinaria, se tratará un expediente por la vía de urgencia: diez millones de euros para la reparación de daños originados por el tren de borrascas de este invierno en infraestructuras y servicios públicos.

Esta partida, que forma parte del Plan de Choque por el temporal, supondrá la percepción de una ayuda de 100.000 euros por parte de cada ayuntamiento, así como por parte de aquellas entidades locales autónomas que tengan competencia en caminos rurales, un cifra que será de 25.000 euros para aquellas ELA que no gestionen estas vías.

Las ayudas que se otorguen en el marco de este plan de diez millones de euros serán compatibles con las concedidas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y, a través de ellas, se podrán financiar daños producidos en los municipios desde el día 10 de noviembre de 2025. Los consistorios tendrán hasta marzo de 2028 para justificar esta subvención.

CARRETERAS

Por otra parte, en este pleno se incluirán otros 25,5 millones de euros, también recogidos en el Plan de Choque por el temporal. De ellos, 20 millones se destinarán a la adecuación de carreteras pertenecientes a la Red Provincial de la Diputación que se han visto afectadas por el temporal.

Una cantidad a la que se suman 750.000 euros para la adecuación de vías verdes, otros cuatro millones para acondicionar infraestructuras hidráulicas y otros 775.000 euros para la adecuación de edificios de la Administración provincial.

Igualmente, a esta sesión ordinaria se llevará la aprobación, mediante modificación de crédito, de otras partidas como 85.000 euros para mejoras en la Academia de la Guardia Civil de Baeza o 214.000 euros para financiar un doce por ciento de la aportación del Ayuntamiento de Beas de Segura a las obras de rehabilitación de su castillo, que han sido beneficiarias del 2% Cultural.

A ellas se unen las de 264.000 euros para el Centro Tecnológico de La Bobadilla o 200.000 euros para el programa Talentium Empresa, dirigido a la contratación de jóvenes por parte de empresas ubicadas en municipios menores de 25.000 habitantes.