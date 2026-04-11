La Diputación de Jaén anuncia las ayudas para eventos de promoción turística y del patrimonio cultural y natural

Archivo - Fachada de la Diputación de Jaén. Imagen de archivo. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación ha publicado esta convocatoria de subvenciones, que está dotada con un total de 241.500 euros y que permanecerá abierta hasta el 24 de abril. Los ayuntamientos jiennenses ya pueden solicitar la línea de ayudas que convoca la Institución provincial para la realización de eventos de promoción turística y que tengan especial interés relacionados con el patrimonio cultural y natural, así como capacidad de atracción de visitantes.

Según ha informado la Diputación en una nota, esta línea de financiación -publicada en el Boletín Oficial de la provincia del pasado jueves, 9 de abril- está dotada con un total de 241.500 euros. Los consistorios podrán presentar sus respectivas solicitudes para acogerse a esta convocatoria hasta el próximo 24 de abril, con la que podrán financiar programas, actividades y proyectos que se ejecuten entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año.

En la concesión de estas subvenciones, que tendrán una cuantía máxima de 8.000 euros por proyecto, se tendrá especialmente en cuenta la repercusión del evento subvencionado en la oferta turística local, la vinculación del mismo con los productos turístico provinciales, su repercusión económica y sociocultural, así como su originalidad, innovación, además de sus medidas promoción y difusión o su calidad técnica, entre otros criterios.

Los ayuntamientos interesados podrán presentar una única solicitud, que deberán acompañar con información del proyecto, programa o actividad que se quiera financiar a través de esta línea de subvenciones, así como sus objetivos y una descripción detallada del mismo. En la misma se podrá incluir cualquier información de interés sobre los respectivos eventos, como los elementos históricos, artísticos, naturales o paisajísticos vinculados al mismo, su calendarización, la participación del sector turístico local, la afluencia de visitantes, las actuaciones que se han desarrollado para su difusión o su relación con la oferta turística englobada en la marca "Jaén, paraíso interior".

En la convocatoria anterior, se concedieron estas ayudas de la Diputación Provincial de Jaén a eventos como el Sweet Cotton Festival, de Baños de la Encina; la Falla de San José de Mancha Real; la Fiesta de la Aceituna, de Martos; las Reales Fiestas del Concejo en honor a San Andrés, de Baeza; la Residencia de Artistas, de Cabra del Santo Cristo; la Fiesta de la Cereza, de Castillo de Locubín; el Fin de Semana de Época de Bailén, la V edición del Lince Ibérico, de Andújar; Cazorla Flamenca; la Jornada Vinícola y Gastronómica, de Frailes; Los Pasos de Fuensanta, de Fuensanta de Martos; el mercado medieval de Higuera de Calatrava; las Fiestas Medievales, de Iznatoraf; el Festival del Agua, de Pozo Alcón; el Star-Party 2025 de Santiago-Pontones; la Fiesta de Mozos, de Rus, el Festival de Música de Verano, de Úbeda; o la iniciativa Acuasion de Orcera, entre muchos otros.