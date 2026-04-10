La Diputación de Jaén destaca el "esfuerzo y compromiso" del Jaén Paraíso Interior FS para ganar la Copa de España

Recepción al Jaén Paraíso Interior FS. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado este viernes "la capacidad, esfuerzo y compromiso" del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala para ganar su cuarta Copa de España.

Así lo ha indicado en la recepción al equipo celebrada en el Palacio Provincial, tras la reciente victoria en el citado campeonato, y que también ha contado, entre otros, con el presidente de la Caja Rural de Jaén, Juan Núñez.

"Queremos rendir homenaje al Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, especialmente a sus jugadores, que son los que se dejaron la piel durante esta Copa de España que fue triunfal, que nos permitió disfrutar a los aficionados del fútbol sala y, especialmente, a los de la provincia de Jaén", ha afirmado Reyes.

En este sentido, ha aludido al resultado de una competición, en la que jugaron tres partidos "contra los tres mejores equipos de España" y en los que el Jaén Paraíso Interior solamente encajó un gol". Algo que, según ha valorado, "demuestra su capacidad, su esfuerzo y su compromiso y que da respuesta a la inversión que la Diputación Provincial hace todos los años patrocinando a este club".

En esta línea, ha agradecido "el apoyo de la Caja Rural, que está también en todo lo bueno que pasa en la provincia". Una de esas noticias positivas es este conjunto, porque "además de ganar trofeos tiene el valor añadido de que es el orgullo de una provincia, sube la autoestima de la ciudadanía y la identidad con el territorio".

Reyes ha subrayado que esto no sería posible "sin ese equipo, sin esos jugadores que lo dan todo en la pista, sin el equipo técnico, sin la junta directiva gestionando los recursos para poder estar en la máxima categoría nacional". "De ahí esta recepción en la Diputación Provincial y este reconocimiento también de la mano de la Caja Rural de Jaén", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de esta entidad crediticia ha señalado que "los jugadores han hecho un buen trabajo, han competido con los mejores y les han ganado". "Han demostrado esfuerzo, trabajo, dedicación, profesionalidad y saber hacer las cosas, valores que también tenemos en la Caja Rural, por eso los apoyamos en el pasado y seguiremos haciéndolo en el futuro", ha dicho Núñez.

Finalmente, el presidente del club, Germán Aguayo, ha agradecido la realización de este recibimiento porque "son los principales exponentes" de este proyecto deportivo. "Conseguir títulos requiere el esfuerzo de todos: de la provincia, del equipo y de espónsors como la Diputación y Caja Rural, a los que estamos eternamente agradecidos. Son piedra angular de este proyecto, igual que el resto de patrocinadores", ha asegurado.

En cuanto al reciente título conseguido, ha expresado su agradecimiento "a la afición por llevar en volandas al equipo", sobre todo porque no llegaba en su "mejor momento", pero, "a partir del primer partido todo cambió con un Palacio de Deportes de Granada que era de Jaén".

"Conseguimos dar alegría e ilusión a nuestra tierra, que lo necesita, a través del fútbol sala, además de que llevamos la marca Jaén Paraíso Interior por toda España", ha comentado Aguayo. Al término de este acto, el club ha homenajeado a ambos patrocinadores entregando una medalla tanto a Reyes como a Núñez.