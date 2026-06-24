La Diputación de Jaén destina en las últimas dos décadas 5,5 millones para mejorar instalaciones de la Guardia Civil

El vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales (3d), en la entrega de despachos a la 130º promoción de acceso a la escala de cabos y guardias. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha invertido durante los últimos 20 años un total de 5,5 millones de euros en los acuartelamientos que la Guardia Civil tiene distribuidos por toda la provincia.

Así lo ha asegurado el vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, que ha asistido este miércoles a la entrega de reales despachos a la 130º promoción de acceso a la escala de cabos y guardias en la academia de Baeza.

En este acto, Perales ha puesto de manifiesto que "la Diputación de Jaén siempre ha estado al lado" del Instituto Armado. Un respaldo que ha traducido en cifras, ya que "desde 2006 hasta este año, la Diputación ha invertido en la Guardia Civil 5,5 millones de euros, a los que se sumarán otros dos millones de euros previstos para la Academia de la Guardia Civil en Úbeda en 2027".

Entre otras importantes intervenciones, Perales ha destacado los 4,7 millones de euros que se ha destinado hasta ahora para la reapertura de la Academia ubetense o los más de 460.000 euros para actuar en diferentes estancias del acuartelamiento de Baeza.

A estas inversiones --que también han permitido "mejorar cuarteles de la Guardia Civil en toda la provincia--, se sumarán nuevas actuaciones, como otros 200.000 euros en la academia baezana o los 150.000 euros que llegarán a la Comandancia en Jaén.

"Esto demuestra que la inversión real que moviliza a la Diputación Provincial de Jaén llega a casi todos los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia y a nuestras dos academias en Úbeda y Baeza", ha subrayado el vicepresidente segundo.

Con respecto a la 130º promoción de acceso a la escala de cabos y guardias, se han entregado los despachos a 2.491 alumnos y alumnas en un acto presidido por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. A partir de la próxima semana, los agentes se incorporarán en prácticas a sus nuevos destinos por todo el territorio nacional.

ESFUERZO ESTRUCTURAL

También ha asistido el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien ha resaltado la consolidación de la academia de la Guardia Civil de Baeza como uno de los principales centros de formación del cuerpo en España.

Igualmente, ha valorado la última oferta de empleo público aprobada por el Ejecutivo central: "un nuevo hito", con más de 6.000 plazas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ellas, 3.240 pertenecen a la Guardia Civil, de los que unos 3.000 corresponden a la academia baezana, "recientemente mejorada ostensiblemente en sus instalaciones".

Se trata de un esfuerzo "estructural" que responde a una planificación estable que garantiza el relevo generacional, la incorporación de nuevas capacidades y el refuerzo continuo del sistema de seguridad pública.

En este contexto, Fernández ha indicado que la provincia de Jaén y, de manera especial, Baeza y Úbeda, "ocupan un papel estratégico". Además ha aludido al "impacto directo en el territorio" por la actividad económica y social generada en ambas ciudades y su entorno.

Finalmente, ha recordado la reactivación de la actividad en la academia ubetense, con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento, que este curso ha reabierto sus puertas para la formación de 150 agentes del 47 Curso de Suboficiales.

"Un centro formativo para el que el Gobierno de España ya ha comprometido unos 45 millones de euros dentro de la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) y que permitirá seguir afrontando la rehabilitación, modernización y adaptación de las instalaciones la Academia en Úbeda", ha declarado.