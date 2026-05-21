Diputación de Jaén ejecuta obras de emergencia en la carretera de Ibros a Canena, afectada por el temporal del invierno

IBROS (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén está ejecutando obras de emergencia en la carretera JA-4104, entre Ibros y Canena, en la que se ha producido un deslizamiento en el punto kilométrico 1,7, debido al tren de borrascas del pasado invierno.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, junto al alcalde Ibros, Juan Matías Reyes, ha visitado este jueves la intervención, que cuenta con un presupuesto de 76.000 euros.

Se enmarca en el Plan de Choque por el Temporal promovido por la Administración provincial con el objetivo de contribuir a paliar los daños ocasionados en el territorio jiennense por los temporales que se sucedieron en los recientes meses de enero y febrero.

En este sentido, Agea ha destacado "la celeridad" con la que está trabajando la Diputación de Jaén para adecuar las vías de la Red Provincial de Carreteras afectadas por el temporal. El objetivo es que "los daños no ocasionen males mayores" a las carreteras y que "antes de septiembre esas incidencias estén arregladas para que el comienzo de la campaña de aceituna se produzca con total normalidad".

En el caso de la citada JA-4104, la actuación para corregir el deslizamiento de un talud en el punto kilométrico 1,7 está suponiendo la construcción de un muro de contención con escollera en esta zona de la vía.

Tras la finalización de esta intervención, la Diputación continuará con el proyecto de refuerzo de firme que se estaba llevando a cabo con anterioridad a los temporales en esta misma carretera. Esta obra permitirá acondicionar el firme de los cuatro kilómetros de esta vía, con una inversión de 368.000 euros.

"Estas intervenciones demuestran, una vez, más el esfuerzo y la voluntad de la Diputación de que los municipios pequeños tengan buenas comunicaciones, lo que pone de manifiesto nuestro compromiso con la seguridad vial y nuestra apuesta por nuestros pueblos", ha afirmado Agea.

Igualmente, ha avanzado que, junto a esta actuación de emergencia, la Administración provincial comenzará próximamente otra intervención similar en la vía de interés agrario JV-3045, entre Ibros y Capones, donde el tren de borrascas ha provocado un deslizamiento de un talud entre los puntos kilométricos 0,2 y 3,5.

Esta obra en la JV-3045 tendrá un presupuesto superior a los 606.000 euros. "Es fundamental para la actividad agrícola de este municipio y forma parte de las múltiples incidencias que estamos arreglando para que el tránsito por las carreteras de nuestra provincia, que son titularidad de la Diputación, sea seguro y no cause problemas en las comunicaciones", ha concluido el responsable de Infraestructuras Municipales.