La Diputación de Jaén felicita al Jaén Paraíso Interior FS tras conquistar su cuarta Copa de España

Imagen de archivo del Jaén Paraíso Interior gana su cuarta Copa de España en los penaltis contra el Barça. - RFEF

JAÉN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha felicitado al Jaén Paraíso Interior FS tras proclamarse campeón de la Copa de España por cuarta vez en su historia, después de imponerse por 4-2 en la tanda de penaltis al FC Barcelona en la final disputada en el Palacio de Deportes de Granada tras finalizar el partido con un empate a cero.

Según ha emitido la institución provincial en una nota, Reyes, que ha asistido al encuentro junto a la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, el alcalde de Jaén, Julio Millán, y la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López, ha celebrado este nuevo éxito junto al conjunto amarillo y ha destacado que se trata de "un logro de gran relevancia, fruto del trabajo y el esfuerzo que el equipo ha desplegado a lo largo de toda la competición".

Asimismo, el máximo responsable de la Administración provincial ha puesto en valor "el acierto que supone vincular la marca turística 'Jaén Paraíso Interior' a este club, que contribuye de manera decisiva a proyectar la imagen de la provincia tanto a nivel nacional como internacional gracias a sus logros deportivos".

Además, ha subrayado "la excelente imagen que el club proyecta en cada una de las competiciones en las que participa, que ha hecho que se consolide como un referente y un firme aspirante a los títulos en juego". En este sentido, ha precisado que "los éxitos deportivos cosechados en los últimos años permiten a la provincia sentirse orgullosa de este equipo".

Por último, Reyes ha hecho extensiva su felicitación a la afición, la conocida como 'marea amarilla', que "ha llenado de color y entusiasmo las calles y el pabellón granadino durante toda la competición, contribuyendo a que este nuevo título, como ya ocurriera en 2015, 2018 y 2023, regrese a la provincia de Jaén".