La Diputación de Jaén y el Gobierno destinan 22 millones para mejorar el abastecimiento en Sierra de Segura

Presentación de proyecto de interconexión de abastecimiento de agua en la comarca de la Sierra de Segura (Jaén). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Municipales de Jaén, José Luis Hidalgo, ha informado recientemente a los responsables de los ayuntamientos de la Sierra de Segura sobre el proyecto de interconexión de abastecimiento de agua en esta comarca jiennense, que cuenta con un presupuesto de 22,5 millones de euros y que se enmarca en el Plan de Infraestructuras Hidráulicas impulsado por el Gobierno de España y la Diputación de Jaén con una dotación que supera los 206 millones de euros.

Con respecto a este plan, el responsable del área de Servicios Municipales ha precisado que "la administración provincial aportará 90 millones de euros con objeto de mejorar el suministro de agua en la provincia".

Según han detallado este sábado desde la Diputación en una nota, en el caso de la comarca de la Sierra de Segura, los trabajos consistirán en la interconexión de los municipios, que cuentan con una conducción total de 95 kilómetros.

Así, Hidalgo ha resaltado que "el agua llegará a todas las localidades por gravedad con un importantísimo ahorro de costes en impulsión, a excepción de Segura de la Sierra y Villarrodrigo", donde, "por motivos geográficos, tendremos que auxiliarnos a través de rebombeos", ha puntualizado.

"La Sierra de Segura es un paraíso en todos los aspectos y además es rica en agua", ha subrayado el diputado de Servicios Municipales, que asimismo ha incidido en la problemática que tiene la comarca en la distribución de la misma.

En este sentido, Hidalgo, además de hacer hincapié en el proyecto de interconexión del abastecimiento del agua, ha puesto de relieve otras acciones paralelas a estas actuaciones, de forma que ha explicado que "a estos 95 kilómetros de tuberías se sumarán otras actuaciones importantes como las actuales captaciones de Valdemarín, que duplicarán su capacidad de extracción, y la ejecución de dos nuevas captaciones en Benatae y Segura de la Sierra".

El Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas contempla distintas "actuaciones estratégicas para mejorar el suministro de agua en la provincia". Entre ellas figuran la conexión del embalse del Tranco con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Las Copas; la interconexión de los embalses de La Fernandina y el Rumblar; la renovación de las redes en alta del sistema de abastecimiento de La Loma; o la construcción de una conducción que conectará este sistema con el de Sierra Mágina, entre otras.

Asimismo, el plan incluye la interconexión del sistema de abastecimiento de la Sierra de Segura; la mejora del suministro en Alcaudete y La Guardia de Jaén desde el sistema Víboras-Quiebrajano; y la ejecución de obras urgentes en núcleos conectados a sistemas generales, como Huelma, Campillo de Arenas y Pozo Alcón.