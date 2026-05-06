Cuerpo destaca el perfil de Montero como "gestora y servidora pública": "Es una fuerza de la naturaleza"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el encuentro informativo de Europa Press de la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado el perfil de la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, como una "gestora responsable" y "servidora pública".

"Tiene una enorme capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos, pero también una firme defensora de los intereses que lleva siempre por bandera. Yo creo que los andaluces pueden estar tranquilos, que allí donde está María Jesús, sus intereses están siempre muy bien protegidos y muy bien representados", ha subrayado Cuerpo en la presentación que realizado de la candidata en un encuentro informativo organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo en la sede la Fundación Cajasol.

El sucesor de Montero en la vicepresidencia primera del ejecutivo ha remarcado el trabajo de la secretaria general del PSOE-A al frente de la cartera de Hacienda.

"Ha conseguido cuadrar un círculo difícil con responsabilidad presupuestaria, cuadrando las cuentas, reduciendo el déficit. Se está en buenas manos cuando María Jesús está a los mandos", ha señalado.

En este sentido, Cuerpo ha asegurado que la "gestión responsable" de Montero durante su etapa en el Gobierno ha llevado a España a estar en "el grupo de los buenos alumnos de Europa".

El también ministro de economía ha resaltado la "vocación de servicio público" de Montero como "motor de toda su actuación profesional". "Lo hace desde el refuerzo de lo público, lo público como un elemento esencial para igualar oportunidades y para igualar derechos entre ciudadanos", ha indicado.

En paralelo, Cuerpo ha puesto en valor la importancia de las elecciones autonómicas y ha llamado a la movilización de la ciudadanía. "En torno a cuatro de cada diez euros que se gastan en nuestro país son decisión de las autoridades regionales. Estas elecciones deciden gran parte de nuestro día a día", ha asegurado.

"Es una fuerza de la naturaleza, una luz que nunca se apaga y creo que es merecedora de la confianza para llevar adelante los intereses de los andaluces", ha concluido Cuerpo.

Tras la presentación, Montero ha agradecido las palabras de Cuerpo y ha destacado la buena relación entre ambos fruto del "trabajo común y los valores compartidos". Asimismo ha destacado la "solvencia y rigor" de Cuerpo al frente de la vicepresidencia del Gobierno.

"Cuerpo representa una idea esencial, que el talento puede abrirse camino cuando la sociedad no cierra las puertas. Cuando hay educación pública, cuando hay becas, instituciones que realmente funcionan", ha señalado.