Diputación de Jaén inicia la adecuación de la vía entre Torredelcampo y Garcíez con una inversión de un millón de euros

Visita a las obras en la carretera entre Torredelcampo y Garcíez. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORREDELCAMPO (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha iniciado la adecuación de la carretera JA-3401, que une Torredelcampo con su población de Garcíez. Una actuación a la que destinará más de un millón de euros.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, junto al alcalde torrecampeño, Javier Chica, ha visitado este jueves estas obras, que supondrán la mejora de la totalidad de esta vía de más de nueve kilómetros.

Agea ha señalado la importancia de esta carretera para la localidad de Torredelcampo. "Llega hasta el núcleo urbano de Garcíez y es una vía estratégica para el sector agrícola de este municipio, pero también es muy transitada como vía de comunicación hacia otros lugares de la provincia", ha afirmado. Así, facilita el acceso hacia la autonómica A-311 que une Jaén con Andújar a través de Fuerte del Rey.

El responsable de Infraestructuras Municipales ha destacado que la inversión en las obras de la JA-3401, de más de un millón de euros, pone de manifiesto que la adecuación de la Red Provincial de Carreteras es una de las líneas de acción prioritarias para la Diputación de Jaén, a lo que destinará este 2026 un "presupuesto récord" de 25 millones de euros.

"Este tipo de vías, aunque son carreteras secundarias, son fundamentales en nuestro territorio porque, no solo ayudan a agricultores que transitan estas carreteras, sino porque suponen comunicar mejor los núcleos urbanos y también porque ganamos en seguridad y en progreso para nuestros pueblos", ha remarcado.

La intervención en la JA-3401 Torredelcampo-Garcíez está suponiendo el refuerzo del firme "con una nueva capa de aglomerado de seis centímetros". Además, se va a mejorar el drenaje con nuevas cunetas rebasables, se mejorará también la seguridad vial con una nueva señalización horizontal y vertical y se instalarán captafaros en toda la vía.