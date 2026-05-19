La Diputación de Jaén lanza la estrategia promocional 'Saborea Sierra Mágina'

El diputado Francisco Javier Lozano presenta la estrategia promocional 'Saborea Sierra Mágina' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha lanzado la estrategia promocional 'Saborea Sierra Mágina', una campaña que tiene como objetivo poner en valor los productos gastronómicos sostenibles de esta comarca jiennense, así como sus establecimientos y su cultura culinaria.

Esta iniciativa, según ha explicado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Parque Natural de Sierra Mágina, que gestiona la Diputación de Jaén y cuenta con un presupuesto superior a los tres millones de euros financiados con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La estrategia aglutina un total de 37 experiencias agro-gastronómicas sostenibles desarrolladas por cerca de una treintena de empresas y entidades de la comarca. Entre ellas destacan visitas a almazaras, catas de aceite, rutas entre olivares, oleoturismo, visitas a bodegas, acciones vinculadas a la trufa y al apiturismo, propuestas de turismo activo y naturaleza, así como actividades culturales y gastronómicas ligadas a distintos municipios de la comarca.

De forma paralela, esta campaña ha puesto a disposición del público un catálogo digital que recoge la identidad culinaria de Sierra Mágina y su diversidad gastronómica. Este documento pone el acento en el aceite de oliva virgen extra de montaña como hilo conductor de la cocina local y recopila productos, recetas tradicionales, festividades gastronómicas y experiencias vinculadas a la cultura culinaria del territorio.

Asimismo, el catálogo incorpora menús sostenibles y experiencias gastronómicas diseñadas específicamente para reforzar el posicionamiento turístico del destino.

De igual forma, en el marco de esta estrategia, se está constituyendo un portal de difusión y promoción que llevará por título 'Mágina a un clic'. A través de esta plataforma se promocionarán productos y establecimientos de la zona y se permitirá la comercialización en formato digital de productos de Sierra Mágina en mercados regionales, nacionales e internacionales.

Toda la información sobre la estrategia 'Saborea Sierra Mágina', puede consultarse en la sección diseñada en la web www.jaenparaisointerior.es.