La Diputación de Jaén organiza la apertura del XIII Festival Música en Segura

Apertura del XIII Festival Música en Segura (Jaén). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Promoción Turismo, Francisco Javier Lozano, ha participado esta tarde en la apertura del XIII Festival Música en Segura (Jaén), que se celebrará del 13 al 17 de mayo y en el que se incluyen 14 conciertos y actividades en espacios emblemáticos de Segura de la Sierra, Orcera, Moralejos y el entorno natural del río Madera. La Iglesia de los Jesuitas de Segura de la Sierra ha acogido tanto el acto inaugural como el primer concierto de este evento, que ha estado a cargo del grupo instrumental alemán Das Kolorit.

Durante su intervención, Lozano ha puesto en valor todo lo que representa para la provincia jiennense este ciclo cultural, considerado como uno de los mejores festivales culturales que tienen lugar en la España rural. Al respecto, según ha recogido la institución provincial en una nota, ha incidido en que "durante unos días pone a la comarca segureña y a nuestra tierra en el mapa nacional y lo hace a través de unas propuestas culturales tan originales como atractivas, que convierten a este festival en único por su programación y por los lugares en los que se desarrolla".

En esta línea, el diputado ha remarcado que "eventos culturales como este son muy potentes para reforzar y ampliar la oferta promocional de nuestra provincia y también para que nos podamos diferenciar de otros destinos con experiencias únicas, como es el caso de este festival".

De hecho, como se ha recordado en este acto en el que también han participado los alcaldes de Segura de la Sierra y Orcera, la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Fundación Henri Moerel, el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén y el creador y fundador de este festival, Daniel Broncano, durante sus doce años de vida Música en Segura ha reunido a más de 80.000 personas en los cerca de 200 conciertos que se han celebrado.

La programación de esta décimo tercera edición se abre hoy con los conciertos de Das Kolorit y KamBrass Quintet en la Iglesia de los Jesuitas. El día 14 de mayo incluirá propuestas de cámara y voces actuales, con actuaciones del Dúo Métis, el Cuarteto Quiroga junto a José Antonio López y Ángeles Toledano.

El día 15 combinará música y paisaje con una excursión musical a cargo de KamBrass Quintet, además de los conciertos de ADDA Sinfónica Alicante con Nadège Rochat y Miguel de Antílopez. El día 16 está previsto que comience con el tradicional Concierto del Amanecer y desayuno, seguido de una jornada que recorrerá distintos estilos y formatos, con la Orquesta Joven de Andalucía, La Carroza del Real y Lucía Rey. El festival se clausurará el día 17 con el 'Septimino' de Beethoven, interpretado por solistas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, y el espectáculo 'El sueño de Da Vinci', protagonizado por Martynas Levickis, en la Iglesia de los Jesuitas.