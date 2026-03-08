La Diputación de Jaén presenta este lunes su plan de choque por el temporal

Reunión de la junta asesora del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén celebrada el 25 de febrero. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a presentar este lunes su plan de choque por el temporal, con los recursos y actuaciones que llevará a cabo para mitigar los daños causados en la provincia por el tren de borrascas de finales de enero y principios de febrero.

Su presidente, Francisco Reyes, será el encargado de dar cuenta de los detalles en la reunión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén, compuesto por los regidores de los 97 municipios jiennenses.

Tendrá lugar después de la reunión que la junta asesora del citado órgano celebró el pasado 25 de febrero, donde se analizaron, principalmente, los efectos del temporal.

Así, en esa sesión, se abordaron las distintas convocatorias de ayudas establecidas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. "Y en torno a esto asesorar a los ayuntamientos y ayudarles, dentro de nuestras posibilidades, a elaborar las memorias que tendrán que presentar para acceder a estas subvenciones", explicó entonces Reyes.

Igualmente, se analizaron los recursos que desde la Diputación se van a aportar como ayuda a los ayuntamientos después de estas inclemencias meteorológicas. Un respaldo económico y actuaciones que estaban pendientes de concretar y de las que Reyes va a informar este lunes dentro del plan de choque por el temporal.