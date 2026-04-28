La Diputación de Jaén traslada las posibilidades del Cetedex a responsables del sector de la defensa en Bruselas

JAÉN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido en Bruselas reuniones con responsables de entidades y empresas europeas vinculadas al sector de la defensa, a los que ha trasladado las posibilidades que ofrece el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex).

En concreto, ha destacado las posibilidades de este centro que promueve en Jaén el Ministerio de Defensa para desarrollar proyectos ligados a los sistemas antidron, los vehículos autónomos y la inteligencia artificial, así como las oportunidades que ofrece la provincia jiennense para invertir en este ámbito.

Reyes ha tenido "una intensa agenda" que ha permitido mantener encuentros con responsables de la defensa a nivel europeo, con la Dirección General de la Defensa y Espacio, con el equipo del comisario de Defensa de la Unión Europea o con la Agencia Europea de la Defensa. Igualmente, se ha reunido con empresas relacionadas con esta industria que están en la capital belga, según ha informado este martes la Diputación.

"Hemos puesto en su conocimiento la puesta en marcha del Cetedex en muy poco tiempo", ha explicado, no sin apuntar este centro tecnológico "permitirá realizar experimentaciones y homologaciones tanto de vehículos inteligentes como en todo lo relativo a los drones y a la inteligencia artificial aplicada a la defensa".

En esta línea, ha subrayado que representa "una oportunidad para la provincia de Jaén, pero también para aquellas empresas que estén buscando nuevas ubicaciones y nuevas oportunidades en un sector tan importante actualmente como es la industria de la defensa".

En concreto, Reyes --que ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda de la Diputación, Francisca Medina-- se ha reunido con la subdirectora general de la Dirección General de Industria de la Defensa y Espacio, Lorena Boix.

Una responsabilidad desde la que se encarga "de temas tan importantes en la Unión Europea como el desarrollo e implementación de políticas europeas en los ámbitos de defensa y espacio", con especial atención a la innovación, la competitividad industrial, la cooperación europea y el refuerzo de la autonomía estratégica.

Asimismo, ha tenido un encuentro con Ana Beramendi, que es miembro del gabinete del Comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius. Entre sus competencias están las políticas de investigación, innovación y comercialización en el ámbito estatal, así como programas de I+D y desarrollo de capacidades. También trabaja en otras materias como la aeronáutica civil, la defensa, el apoyo a 'startups' y en áreas de medio ambiente, como la resiliencia hídrica y la economía circular.

Posteriormente, se ha entrevistado con Eleftherios Andredis, de la Agencia de Defensa Europea, que es la responsable de las iniciativas vinculadas a la industria de la defensa, con especial atención a la innovación, la participación de pymes y el desarrollo del ecosistema industrial europeo.

Por último, ha mantenido una reunión con Anita Schneider, secretaria general de la Alliance for New Mobility Europe. Es la encargada de la coordinación estratégica de la organización y posee una amplia experiencia en políticas y financiación europea de investigación e innovación, así como en el impulso de iniciativas transfronterizas y colaboración entre industria, academia y actores públicos.