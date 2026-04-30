La Diputación de Jaén valora el "magnífico triunfo" europeo del club de tenis de mesa Cliniqas.com, de Linares

Recepción a las jugadoras y responsables del Cliniqas.Com tras ganaer la Europe Trophy de Tenis de Mesa. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha valorado el "magnífico triunfo" de las jugadoras del equipo Cliniqas.com, de Linares, tras haberse proclamado campeonas el pasado fin de semana en tierras serbias de la Europe Trophy de Tenis de Mesa, considerada como la tercera competición continental de este deporte.

Así lo ha indicado este jueves en la recepción a las palistas en un encuentro institucional que también ha contado con el presidente del club, Francisco Fernández; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales.

Reyes ha felicitado a esta entidad linarense "por su magnífico triunfo y por ser el primero de Andalucía en haber conseguido un título europeo en esta modalidad deportiva", logrado el pasado fin de semana en tierras serbias.

A su juicio, la consecución de este trofeo supone "un reconocimiento al mérito, al trabajo, al compromiso, al esfuerzo y al compañerismo que tienen a lo largo de todo el año", de ahí que haya trasladado su felicitación.

"Es un orgullo para Linares, pero también para toda la provincia jiennense, que un equipo de nuestra tierra se alce con ese campeonato tan importante a nivel internacional", ha asegurado.

Además del éxito deportivo, ha señalado lo que implica un hito como el logrado por este club. "Cualquier persona necesita modelos a seguir, y los hombres y mujeres de Jaén, los jóvenes de Jaén, tienen modelos para seguir en estas chicas, estas mujeres jóvenes de Linares que han conseguido este campeonato europeo fruto de ese esfuerzo, de ese compañerismo y de ese trabajo realizado", ha remarcado.

Por su parte, el presidente del equipo ha apuntado que "todo salió bien ese fin de semana" y ha expresado la satisfacción "por haber logrado esta victoria". Un triunfo que tuvo la dificultad añadida de que se produjo en casa del anfitrión de esta competición, el STK Josip Kolumbo, que es la segunda vez que se queda a las puertas del título.

La Administración provincial es, junto al Cliniqas.com, una de las patrocinadoras de este conjunto linarense, el Club Deportivo Indiana Games, ejemplo del "buen trabajo que se está haciendo en Linares con la cantera y en este deporte en los últimos años", según ha concluido Reyes.