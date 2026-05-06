Adelante apela a "la gente que lo está pasando muy mal": "Hay que dar una respuesta positiva que canalice ese malestar"

El portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante su participación en el Foro de la Nueva Economía (NEF). - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha apelado al voto a "la gente que lo está pasando muy mal" y ha asegurado que "hay una crisis social que está llevando a trabajadores pobres".

"Intentamos apelar al voto de la gente que lo está pasando muy mal, pero no decimos que los culpables estén al lado, sino que, desde nuestro punto de vista, están arriba", ha afirmado García en su intervención en el Foro de la Nueva Economía (NEF).

Durante su participación en el encuentro, García se ha referido a la situación de trabajadores que "no pueden afrontar el coste de la vivienda o la cesta de la compra", incluso en el caso de empleados públicos. En este sentido, ha señalado que, en el periodo 2021-2025, los beneficios empresariales en Andalucía han aumentado entre un 8 % y un 12 %, mientras que los salarios "solo" lo han hecho entre un 2 % y un 3 %.

Frente a esta situación, Adelante ha planteado vincular el precio del alquiler a los salarios, así como por limitar los pisos turísticos que están disparando los precios. Asimismo, ha propuesto un plan de industrialización ecosocialista en Andalucía que prevé la creación de industria pública en las comarcas con "mayor demanda de empleo."

"Desde Adelante proponemos un programa que suponga un freno de emergencia ante esta dura situación que está viviendo la población andaluza, con la idea de que la riqueza tiene que repartirse entre la gente que la genera", ha subrayado.

García ha señalado que campaña de Adelante para las elecciones del 17 de mayo se mueve "en dos ejes". Por un lado, "centrarse en los problemas realmente importantes y escapar del 'politiqueo" y por otro lado presentarse como "una izquierda que no quiere dar lecciones de moralidad".

"Creo que hay que comprender el cabreo de la gente, entender que hay una situación de malestar y darle una respuesta que canalice ese malestar en positivo", ha remarcado García.

