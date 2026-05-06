Montero promete un plan ante la crisis energética por la guerra de Irán con cheques de 150-350 euros para familias

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, interviene en el ciclo electoral organizado por Europa Press en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha, "en cuanto el Gobierno" que aspira a presidir tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo "tome posesión, un Plan Andaluz de Protección ante la Crisis Energética derivada de la guerra de Irán", que incluirá la activación de "un cheque de poder adquisitivo de entre 150 y 350 euros, que se recibirá de manera casi automática, para familias con rentas medias y bajas, con una ayuda reforzada para los hogares más vulnerables y un complemento específico para quienes viven en municipios pequeños".

Así lo ha anunciado la dirigente socialista en el transcurso de su intervención, en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, en el ciclo electoral organizado por Europa Press con motivo de las elecciones del 17M, en el que ha sido presentada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

A este foro han asistido, entre otros, los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y Susana Díaz; el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el secretario general de UGT-A, Óskar Martín.

María Jesús Montero ha anunciado dicho plan ante la "crisis energética" derivada de la guerra de Irán y ha subrayado que "en muchos pueblos de Andalucía moverse no es una opción, es una obligación", y "hay menos transporte público y más dependencia del coche para ir a trabajar, estudiar, comprar o acudir al médico".

En el marco de dicho plan, Montero ha anunciado que, "durante seis meses, los andaluces que reciben el subsidio por desempleo o que se encuentren en ERTE --expediente de regulación temporal de empleo-- en los sectores más afectados por la crisis recibirán un complemento de entre 50 y 100 euros adicionales para compensar el coste energético".

"También impulsaremos el acceso a una red de refugios climáticos y sociales durante episodios de calor extremo, en colaboración con los ayuntamientos", ha prometido la candidata socialista, que se ha comprometido también a establecer "medidas para facilitar el acceso a piscinas municipales, centros públicos, espacios seguros, transporte hacia municipios cercanos cuando sea necesario y recursos para infancia, mayores y familias vulnerables".

"Andalucía necesita prepararse mejor para el calor, no solo desde la emergencia, sino desde la planificación", ha aseverado Montero antes de agregar que su "segunda prioridad" en este marco será "sostener el empleo y los sectores productivos", para lo cual se ha comprometido a poner en marcha "un escudo industrial para pymes y autónomos, con una línea de avales de 100 millones de euros, liquidez y aplazamientos tributarios para que ninguna empresa viable tenga que cerrar por esta crisis de precios", y a todo ello se sumarán "ayudas directas al sector agrario y pesquero", ha anunciado también.

