Zapatero cree que el PSOE obtendrá en Andalucía mejores resultados de lo que vaticinan las encuestas: "Habrá sorpresas"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin celebrado en Huelva este martes, 5 de mayo. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado convencido este miércoles de que su formación sacará el próximo 17 de mayo, día de las elecciones al Parlamento andaluz, "mejores resultados" de lo que vaticinan las encuestas que se han ido haciendo públicas estas últimas semanas y que apuntan a que el PP-A rozaría la mayoría absoluta, mientras que los socialistas concentrarían el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Así lo ha manifestado en un encuentro con periodistas de la provincia de Huelva en la mañana de este miércoles, donde Zapatero ha enfatizado que considera que la noche electoral "habrá sorpresas" y que el PSOE podría conseguir unos resultados más favorables de lo que, a priori, señalan las encuestas porque la "encuesta real" son las urnas.

En este sentido, el expresidente del Gobierno señala la importancia de que la ciudadanía vote de forma mayoritaria y ha afirmado que es "responsabilidad" del propio PSOE conseguir que se movilice el electorado progresista, toda vez ha recordado que cuando él salió elegido presidente del Gobierno, en el año 2004, la participación se elevó al 75,66%.

Entre otras cuestiones, José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido al crecimiento económico y turístico de España, aunque ha centrado gran parte de sus reflexiones en los problemas de vivienda en el país.

Al respecto, el expresidente del Gobierno ha subrayado que debería haber un "profundo debate social" en esta materia y ha señalado la necesidad de crear más vivienda municipal de alquiler social como ocurre en otros países europeos, al tiempo que ha abogado por mantener un control de rentas como se hace en Cataluña donde, ha afirmado, está "dando resultados".

El expresidente ha remarcado que España es uno de los países de Europa donde hay más hábito de poseer una primera vivienda en propiedad y no tanto de alquiler, así como que ha señalado que el problema principal que hay actualmente con respecto a las adquisiciones de las mismas es la inversión extrajera en inmuebles lo que, a su juicio, está generando un aumento de precios porque hay inversores extranjeros "que compran sobre plano" con unos precios "por encima del mercado" lo que hace que "suban los precios para todos los ciudadanos".