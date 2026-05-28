La directora Ángeles González Sinde exhibe 'Después de Kim' en los Encuentros con el Cine Español de Diputación de Jaén

La directora madrileña Ángeles González Sinde junto a la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

La directora madrileña Ángeles González Sinde ha presentado este jueves en el marco de los Encuentros con el Cine Español de la Diputación de Jaén su película 'Después de Kim'. La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha acompañado en el Palacio Provincial a la cineasta en la presentación de esta cinta.

Según ha detallado la Diputación Provincial en una nota, esta película se proyectará en los Cines Yelmo Premium del Centro Comercial Jaén Plaza, donde el público asistente podrá mantener una charla-coloquio con la directora de este largometraje, que fue publicado por la propia González Sinde en formato novela en 2019.

El estreno de la cinta 'Después de Kim' tuvo lugar el pasado mes de abril en el país. Esta cinta narra la historia de Juan --interpretado por Darío Grandinetti- y Gloria -Ariadna Ozores--, una pareja divorciada desde hace dos décadas que debe viajar desde Buenos Aires a España tras recibir la noticia del asesinato de su hija Kim.

A su llegada, descubren que la joven estaba inmersa en un proceso de separación y que han desaparecido tanto su nieto de cuatro años como el padre del menor, principal sospechoso del crimen y vinculado a la mafia rusa. En medio del dolor y las heridas del pasado, ambos protagonistas emprenden una búsqueda conjunta para encontrar a su nieto mientras intentan recomponer sus propias vidas.