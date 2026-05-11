Un encuentro sobre gastronomía y las bondades del aceite de oliva reúne en Martos (Jaén) a cerca de 40 chefs

Participantes en el encuentro 'Chefs del Aceite', en Martos - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MARTOS (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

Cerca de 40 cocineros procedentes de distintos puntos de la provincia jiennense y de otras zonas de España --muchos de ellos, de establecimientos distinguidos con estrella Michelin y Soles Repsol-- han participado en la apertura del encuentro profesional 'Chefs del Aceite', celebrado en Martos.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha participado en la apertura de este encuentro y ha subrayado la importancia de esta iniciativa que es "un espacio de encuentro y colaboración entre profesionales de la cocina en torno al aceite de oliva virgen extra y la gastronomía jiennense".

Asimismo, el vicepresidente primero de la Diputación ha agradecido la labor que desempeñan los chefs de la provincia en la difusión del aceite de oliva virgen extra a nivel nacional e internacional. "Es un placer y un honor contar con cocineros y cocineras jiennenses que llevan el nombre de Jaén por bandera dentro y fuera de nuestras fronteras", ha señalado Latorre.

Ha añadido que gracias al trabajo de estos profesionales, la provincia de Jaén "se consolida no sólo como la mayor productora de aceite de oliva del mundo, sino también como un referente en calidad y excelencia gastronómica".

Por su parte, el alcalde de Martos, Emilio Torres, ha resaltado el potencial de este municipio como referente del oleoturismo. En este sentido, ha puesto en valor el Cortijo El Madroño --donde se ha celebrado el encuentro-- como "un auténtico buque insignia" en el ámbito de los eventos vinculados al aceite de oliva, no sólo en la provincia de Jaén, sino también en el conjunto de Andalucía.

De igual forma, Torres ha recordado el peso del sector olivarero marteño, municipio que cuenta con más de 22.000 hectáreas de olivar y una producción media de alrededor de 25 millones de kilos de aceite de oliva. Además, ha subrayado la apuesta por la calidad que se está realizando en los últimos años con la elaboración de aceites tempranos de variedad picual.

Este encuentro, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén --dotado con 4,5 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos Next Generation EU--, ha reunido a algunos de los principales referentes gastronómicos de la provincia de Jaén y del territorio nacional, cuyos establecimientos suman once estrellas Michelin y 22 Soles Repsol.

Entre ellos, los cinco chefs jiennenses con estrella Michelin -- Pedro Sánchez, Juan Aceituno, Juan Carlos García, Juan José Mesa y Javier Jurado--, así como cocineros como Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz y Benito Gómez, de Bardal --con dos estrella Michelin cada uno--; o Dani Carnero, de Canaleja, y Maca de Castro, con una estrella Michelin, entre otros.

Los participantes en esta actividad han estado presentes en un desayuno molinero, además de tomar parte en un recorrido por el olivar del Cortijo El Madroño, que les ha permitido conocer desde las características del paisaje olivarero, hasta cómo se lleva a cabo el proceso de cultivo, la cosecha o el modo de producción del aceite de oliva.

La jornada se ha complementado con una cata de aceite y una charla sobre el papel del aceite en el recetario jiennense. Asimismo, los chefs han cocinado por grupos platos típicos de la provincia de Jaén y han participado en un remate gastronómico elaborado con productos de Degusta Jaén y los aceites de oliva virgen extra (AOVE) reconocidos con el sello 'Jaén Selección' 2026.