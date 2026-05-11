Buxadé (Vox) critica la "coalición permanente" de PP y PSOE en Bruselas mientras "destruyen el sector pesquero"

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, en una atención a medios tras mantener en Punta del Moral, en Ayamonte (Huelva) una reunión con el sector pesquero. - VOX

AYAMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha mantenido este lunes en Punta del Moral, en Ayamonte (Huelva), una reunión con las cofradías de armadores de este núcleo costero e Isla Cristina, donde ha criticado el "abandono que sufre el sector pesquero español y andaluz por parte de las administraciones y de las políticas impuestas desde Bruselas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Buxadé ha afirmado que Vox ha escuchado "la voz de posiblemente el sector económico de España más perjudicado en las últimas décadas y del que menos se habla: el sector pesquero". En este sentido, ha lamentado que durante la campaña andaluza "prácticamente no se haya querido hablar de agricultura, ganadería ni pesca", salvo por parte del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira.

Así, el dirigente de Vox ha criticado que Bruselas "continúa firmando acuerdos comerciales con terceros países que permiten la entrada de pescado que compite de forma desleal con el producto nacional". "Quieren inundar nuestras lonjas, nuestros puertos y nuestros supermercados de pescado extranjero mientras nuestros pescadores solo reciben burocracia, persecución, inspecciones y criminalización", ha señalado.

De este modo, Buxadé ha advertido de que la pesca "no es solo una actividad económica", sino "un modo de vida y una forma de organización social" vinculada a las cofradías, las lonjas, las familias y los pueblos costeros. "Si no hay pesca, qué sucederá con estos pueblos, de qué vivirán sus familias", ha preguntado.

Asimismo, ha acusado al Partido Popular y al Partido Socialista de mantener en Bruselas "una coalición permanente" y ha exigido al PP que rompa esa alianza. "No es posible que en Bruselas voten lo mismo todas las semanas y luego vengan a Andalucía a hacer cómo que se pelean", ha subrayado.

Entre las medidas defendidas por Vox, Buxadé ha destacado la "necesidad" de situar a los pescadores en el centro del debate público, garantizar el etiquetado y la trazabilidad del pescado, defender el origen de los productos y dejar de criminalizar al sector.

"España tiene la mejor agricultura, la mejor ganadería y la mejor pesca del mundo. Nuestros productores cumplen todas las exigencias, tienen derecho a prosperar, a ganar dinero y a garantizar el relevo generacional", ha afirmado.

Por último, Buxadé ha señalado que el "principal daño" que sufre la pesca europea y andaluza procede de los acuerdos impulsados por la Comisión Europea. "Hay que romper ese círculo vicioso y volver a poner a nuestros productores en las portadas, en las televisiones y en las radios", ha concluido.