Adelante Andalucía defiende "llevar el metro al PTA y a Campanillas"

Luis Rodrigo, candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha mantenido un encuentro con las jóvenes de Campanillas, agrupadas en el colectivo Juventudes Campanillas, que han trasladado a la formación andalucista "la situación de desconexión que sufre el distrito en materia de transporte público y las dificultades diarias para acceder al resto de la ciudad". Así, entre otras propuestas, la formación defiende llevar el metro al PTA y Campanillas.

Luis Rodrigo, candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga, ha destacado durante la reunión que "en el marco de esta campaña andaluza, nos han recordado la promesa que hizo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes siquiera de ser presidente, cuando decía que traería la línea de metro al PTA".

"Ocho años más tarde vemos cómo el Parque Tecnológico y el distrito de Campanillas siguen sin metro y siguen dependiendo de unas líneas de autobús que no cubren la demanda de toda la gente que vive en los barrios de Campanillas", ha lamentado.

Así, ha explicado que "las jóvenes han trasladado su malestar por la falta de frecuencia de las líneas 19 y 25 de la EMT y por la ausencia de autobuses nocturnos", lo que "en la práctica impide a la gente que vive en el distrito de Campanillas poder hacer una vida normal en la ciudad de Málaga sin depender del coche".

"Hablamos de ocio, pero también de personas que tienen que rechazar oportunidades de trabajo porque no tienen manera de volver a su casa por la noche", ha señalado Rodrigo, que ha recogido las quejas.

Por otro lado, ha recordado que en el entorno de Campanillas se ubica el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga TechPark), "donde trabajan a diario alrededor de 25.000 personas, según estimaciones recogidas por la prensa local, y cuya principal conexión en transporte público sigue siendo el autobús".

En nombre de la asociación Juventudes Campanilla, una de sus integrantes ha declarado que "no somos un simple número, un simple voto, necesitamos que se cumpla lo que se ha prometido. Necesitamos que se mejoren las comunicaciones de nuestro barrio. Hay miles de personas que lo necesitan, tanto jóvenes como trabajadores y personas mayores".

Al respecto, Rodrigo ha reafirmado el compromiso de Adelante Andalucía "de llevar el metro al Parque Tecnológico y también al distrito de Campanillas".

"Entendemos que el proyecto se paralizó apelando a un estudio de rentabilidad que ni siquiera se ha hecho público, pero los transportes públicos no van de rentabilidad, van de conectar el territorio y de garantizar las mismas oportunidades a todos los habitantes de la ciudad de Málaga y de su provincia. Por eso acogemos sus reclamaciones y las apoyamos. El metro tiene que llegar al Parque Tecnológico y, con Adelante Andalucía, llegará", ha concluido.