Vox critica el uso como "pensión" para 14 "inmigrantes ilegales" del Hospital de Poniente en El Ejido (Almería)

El candidato de Vox al Parlamento de Andalucía Rodrigo Alonso y la portavoz nacional de Vox en materia de Sanidad, María García Fuster, atienden a los medios a las puertas del Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería). - VOX

EL EJIDO (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, y el candidato al Parlamento de Andalucía por Almería Rodrigo Alonso han criticado este lunes que el Gobierno andaluz use el Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería) como "pensión" u "hostal" para 14 "inmigrantes irregulares" quienes, según han aseverado a partir de testimonio de otros pacientes, ocuparían camas desde hace "años" en planta.

"Esto no puede ser una pensión, esto tiene que ser un hospital", ha manifestado el cabeza de lista de Vox en Almería, quien a las puertas del centro ha recalcado ante los periodistas que un hospital "debe de utilizarse para atender pacientes y curar a la gente, no como una residencia pública a pensión completa para inmigrantes en situación irregular".

Por su parte, García Fuster ha considerado una "auténtica vergüenza" la situación descrita y ha defendido una vez más la necesidad de "repatriar" a las personas que se encuentran "en situación irregular" porque "donde deben estar es en sus países de origen", pero "aquí no, y menos ocupando una cama de hospital".

La portavoz nacional en materia sanitaria de Vox ha detallado que algunas de las personas de las que tienen constancia a través de otros usuarios, según ha explicado, llevarían incluso "más de tres años" en el centro sanitario, sentido en el que han dado cuenta incluso de la nacionalidad que ostentan así como las plantas y números de habitaciones en las que se les asistiría.

Con ello, ha calificado de "lamentable" la situación en la que se encuentra la sanidad andaluza ante el "abandono" al que, según ha apuntado, la ha sometido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"No hay más que entrar a urgencias para ver cómo los pacientes están tirados en camillas en los pasillos, sin poder subir a una planta de hospitalización con unas listas de espera criminales", ha dicho antes de criticar una demora para atención o intervención quirúrgica del "70 por ciento".

LISTAS DE ESPERA

Al respecto, Alonso se hecho alusión a la situación de las listas de espera conforme a datos de junio de 2025 para asegurar que hay un 31% de pacientes pendientes de operación que aguarda "más de 180 días o más de un año", mientras que para ser atendido por un especialista la espera es superior a 60 días en "el 71 por ciento" de los casos, con una demora media de "153 días".

"Moreno Bonilla no solamente ha copiado las políticas del PSOE en materia de sanidad, también ha copiado la trampa del PSOE cuando en la época socialista se escondían las listas de espera en un cajón", ha advertido el aspirante a Parlamentario andaluz.

Con ello, se ha comprometido a eliminar "todas y cada una de las políticas socialistas" y priorizar la atención primaria para que "no se vean colapsados los hospitales".

Del mismo modo, ha mostrado su compromiso para ofrecer un "contrato de trabajo estable, de larga duración, con incentivo al desarrollo profesional" a quienes salgan de las facultades de estudios sanitarios andaluces y también priorizar la salud mental con una "cita médica inmediata" a quien la necesite y un plan para la prevención del suicidio.

Desde Vox también han asegurado que, en caso de gobernar, dotarán de "personal nuevo" a los centros de salud y hospital que se abran en lugar de "recolocar" efectivos para así "reducir las listas de espera" y que "pedir una cita no se convierta en una auténtica odisea".

LA ENCUESTA ES "LA CALLE"

Preguntado por los resultados de los últimos sondeos que se han publicado este mismo lunes, Alonso ha rechazado entrar a valorarlos al entender que las cifras demoscópicas "normalmente están cocinadas o pretenden desviar cualquier objetivo.

"Nuestra encuesta es la de la calle", ha añadido para volver a referirse al testimonio de esos "usuarios del Hospital del Poniente" que les hablan de que "hay camas ocupadas por inmigrantes en situación irregular" mientras que otras personas aguardan un ingreso.

Preguntado por cómo Vox resolvería la situación planteada, Alonso ha insistido en su rechazo a la misma. "Más de 300.000 trabajadores tiene la Junta de Andalucía. Alguien tendrá una solución", ha dicho para insistir que el hospital no es una "residencia pública a pensión completa para inmigrantes en situación irregular".