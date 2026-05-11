Buxadé pide "no hacer caso a las encuestas pagadas" que "solo sirven para movilizar el voto de quien las paga"

Jorge Buxadé (Vox). - EUROPA PRESS

AYAMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, ha dicho este lunes que "no hay que hacer caso a las encuestas pagadas" sobre los resultados electorales del próximo 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, porque, a su juicio, "solo sirven para intentar movilizar el voto de aquellos que la han pagado".

Así lo ha manifestado el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, en Ayamonte (Huelva) a preguntas de los periodistas antes de mantener una reunión con la Asociación de Armadores Punta del Moral, donde ha señalado que este lunes hay una encuesta que "dan a Vox un 14" y que dice que "está estancado" y "otras dicen que el 19%", pero que "la encuesta verdadera es el 17 de mayo" y que su formación va "seguir trabajando".

"La única encuesta buena es la que se ve todos los días de que Santiago Abascal da declaraciones a medios o los actos políticos con Manolo Gavira y con los diversos candidatos de las provincias al Parlamento de Andalucía", ha subrayado.

Buxadé ha afirmado que es "una semana buena" porque "hoy Manolo Gavira tiene un debate en Canal Sur", donde "volverá a verse que solo hay una alternativa que es Vox frente a políticas de los mismos, que lo dicen unos de forma más educada, otros de forma menos educada".

"La candidata socialista nos volverá a hablar de no se sabe qué cuando ha sido la ruina de todos los españoles y, por supuesto, Gavira va a ofrecer de nuevo esa alternativa de futuro, de prioridad nacional, de prosperidad, de defensa de la familia en Andalucía", ha dicho antes de reiterar que "no se hagan caso a las encuestas" porque "hay muchísimas cosas más importantes que leer que una encuesta".