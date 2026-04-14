Famsi y el Gobierno señalan la cooperación internacional para reforzar las políticas de igualdad y cuidados

Francisco Reyes (2i) y Ana Redondo (c) en la reunión entre Famsi y el Ministerio de Igualdad. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido este martes un encuentro institucional con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas instituciones en materia de igualdad de género y cooperación internacional.

Durante la reunión, celebrada en Madrid, ambas partes han abordado la importancia de impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

En este sentido, se ha valorado el papel de los gobiernos locales como actores clave en la implementación de iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la reducción de las desigualdades, según ha informado la Diputación jiennense.

Asimismo, el encuentro ha permitido profundizar en el papel estratégico de las políticas de cuidados como pilar fundamental para avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias. Ambas partes han coincidido en la necesidad de reconocer, redistribuir y reforzar los sistemas de cuidados, situándolos en el centro de la agenda pública y como motor de desarrollo económico y cohesión social.

Redondo ha subrayado el compromiso del Ministerio de Igualdad con la cooperación descentralizada y la necesidad de seguir trabajando de manera coordinada con Famsi para ampliar el alcance de los programas de igualdad en países socios.

Por su parte, el presidente de esta entidad ha reafirmado la voluntad de continuar colaborando con el Gobierno de España en proyectos que fomenten los derechos de las mujeres y la equidad de género, especialmente en el ámbito municipal y regional.

Junto a ello, se ha aludido a la relevancia del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local como espacio de referencia internacional para el intercambio de experiencias y la promoción de políticas públicas inclusivas.

En este marco, ambas instituciones han coincidido en la importancia de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de cuidados en las agendas de desarrollo económico local.

El encuentro ha servido también para explorar nuevas líneas de actuación conjunta, incluyendo el intercambio de buenas prácticas, la formación en igualdad y el fortalecimiento institucional en territorios donde Famsi desarrolla su actividad.

Tanto esta organización como el Ministerio han incidido en la necesidad de seguir avanzando en alianzas estratégicas que contribuyan a construir sociedades más justas, inclusivas e igualitarias.