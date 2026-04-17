Una final "muy hermosa e interesante" cierra este sábado el Concurso Internacional de Piano Premio Jaén

Los finalistas del concurso (c), junto a África Colomo y Albert Attenelle. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 67º Concurso Internacional de Piano Premio Jaén concluye este sábado con una final "muy hermosa e interesante", en la que participarán Ruggiero Fiorella (Italia) y los japoneses Ayumu Ibaraki y Yusuke Suzuki.

Una valoración que ha hecho este viernes el presidente del jurado, Albert Attenelle, en una comparecencia junto a la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo y los tres finalistas.

Attenelle ha destacado el trabajo y seriedad empleado para el desarrollo de las distintas pruebas de este certamen, que lo sitúan como "uno de los más importantes y carismáticos de este país y que llega a todos los rincones del mundo".

Con respecto a la final --que se celebrará en el Nuevo Teatro Infanta Leonor y con retransmión en 'streaming' por el canal Youtube de Diputación-- ha apuntado que "será muy hermosa e interesante". Dos pianistas interpretarán el concierto Nº 4 de Beethoven, mientras que el tercero se ha decantado por el concierto Nº 2 de Rachmàninov. Los tres actuarán en acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Salvador Vázquez.

Colomo, de su lado, ha agradecido a la organización y jurado de este certamen "el rigor y la seriedad con la que desempeñan su labor, con lo que contribuyen decisivamente a que este concurso mantenga año tras año su prestigio a nivel internacional".

De igual forma, ha aludido al apoyo de "las personas, instituciones, patrocinadores y equipos técnicos y humanos que hacen posible la celebración de este premio, así como al público de Jaén por su importante compromiso con la cultura y con este concurso".

Tras esta rueda de prensa, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha recibido en el Palacio Provincial a los miembros del jurado, así como al consejo asesor y patrocinadores del concurso. "Estamos viviendo una exitosa edición de este certamen, que hace, como ocurre con el aceite de oliva, que seamos conocidos en todo el mundo", ha valorado.

Al respecto, ha incidido en los datos de inscritos de este año y su variada procedencia, cifras que son de récord. Algo que, según ha añadido, "demuestra que hay mucha gente interesada en ganar este premio, que es uno de los más antiguos y prestigiosos de los que se celebran" en España.

GALARDONES

En total, el 67º Concurso Internacional de Piano Premio Jaén repartirá 70.000 euros en premios. El primero estará dotado con 20.000 euros, Medalla de Oro y una gira de varios conciertos, mientras que el segundo tendrá una dotación económica de 12.000 euros aportados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén; y el tercero será de 10.000 euros, patrocinados por la Fundación Unicaja Jaén.

A estos tres principales galardones, se sumarán otros cinco premios especiales. Uno de ellos es el de música de cámara --dotado con 8.000 euros y patrocinado por la Universidad Internacional de la Rioja-- que se otorga al mejor pianista de esta prueba.

Otro es el de música romántica, que está patrocinado por la Universidad de Jaén, cuenta con 8.000 euros y se concede al mejor intérprete de piezas de este tipo de música, incluidas en el repertorio de la tercera prueba eliminatoria.

Asimismo, el tercer premio especial de este certamen es el Premio Rosa Sabater, que patrocina el Ayuntamiento de Jaén, está dotado con 8.000 euros y recae en el pianista que más destaque en la interpretación de obras de música española.

Junto a estos galardones, este concurso cuenta también con el Premio de Música Contemporánea, que consta de 6.000 euros, está patrocinado por el Ministerio de Cultura y se otorga al pianista que mejor interprete la obra de encargo de este año. Por último, las personas que asistan en el teatro a la final de este sábado decidirán qué pianista se lleva el Premio del Público, que consiste en una escultura alusiva a un piano.