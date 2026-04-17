Montero: "Me avergüenzan las listas de espera" que Moreno, dedicado a las "performances", ha provocado en Andalucía

María Jesús Montero, durante la atención a medios en Pozoblanco. - PSOE-A

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha expresado este viernes que le "avergüenzan" los niveles de listas de espera en la sanidad pública a los que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, dedicado al "teatro y las performances" de colocaciones de primeras piedras de infraestructuras sanitarias que "no van a continuar", ha llevado a Andalucía. "Unas listas de espera que me avergüenzan y que nunca las habíamos tenido en nuestra comunidad autónoma", ha manifestado María Jesús Montero, en declaraciones a los medios de comunicación en Pozoblanco (Córdoba), en referencia a los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Sanidad que sitúan en 173 días la demora media para las intervenciones quirúrgicas en Andalucía --la mayor de toda España-- y en 136 días para una cita con el especialista, sólo por detrás de Canarias, Navarra y Aragón.

Ha recordado que los gobiernos del PSOE-A en Andalucía fueron los primeros en España "en garantizar por ley los tiempos de espera para consultas de atención primaria, consultas de especialistas e intervenciones quirúrgicas", y "teníamos unos indicadores de lista de espera que eran la envidia del resto del territorio". "Y yo hoy me avergüenzo de que Andalucía tenga las peores listas de espera del conjunto de nuestro país", ha manifestado la candidata del PSOE-A.

El Gobierno andaluz del PP-A, según Montero, se ha dedicado a "derivar pacientes a la sanidad privada" porque el modelo "es el de la privatización" y deberían "defenderlo con la boca llena si es lo que piensan" y, si no, "que no digan mentiras como en el día de ayer dijo el consejero de Sanidad (Antonio Sanz)".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves que casi medio millón de andaluces han salido de la lista de espera por una intervención quirúrgica. Medio millón de andaluces, ha dicho, que "Montero metió en un cajón" cuando la secretaria general del PSOE y candidata a la Presidencia de la Junta fue consejera de Salud en Andalucía.

"A mí me avergüenza que al consejero de Sanidad se le pregunte por las listas de espera y dé la respuesta que dio ayer, en una falta de respeto a los hombres y mujeres que están esperando una intervención quirúrgica", ha indicado Montero.

Se ha referido a palabras de Sanz como que Andalucía "mejora en todos los indicadores" y que "se espera menos para una cita con el especialista y se operan más personas pese a que siguen entrando pacientes cada vez de manera mucho más potente", o las referidas a que los gobiernos del PSOE-A dejaron "medio millón de andaluces" que estaban en lista de espera metidos en "un cajón".

Se ha mostrado convencida de que en estos días va a haber "mucho teatro y mucha performance" del Gobierno andaluz, que se ha dedicado a las "puesta en marcha de primeras piedras de proyectos" que nunca "se van a construir ni se van a abrir".

Ha indicado que las próximas elecciones autonómicas son un "referéndum por la sanidad pública y se nos va la vida en ello". "Hay que decidir si uno quiere apostar por un sistema sanitario público universal y gratuito o prefiere estar en el entorno de la privatización y, por lo tanto, el que se salve es el que pueda", ha señalado.

De otro lado, en un mensaje en su cuenta en la red social X, María Jesús Montero ha manifestado que "reducir los tiempos de espera en los procesos oncológicos y garantizar un acceso rápido a las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico", tal y como reclama la Asociación Española contra el Cáncer, "serán prioridades en las políticas sanitarias que impulse como presidenta de la Junta".

"No podemos permitir, como esta misma entidad denuncia, que haya nuevos fallos en los cribados. Hay muchas personas a las que les puede costar la vida", ha señalado.

