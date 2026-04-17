Montero (PSOE-A) señala que "la apuesta por el campo se debe acompañar de servicios públicos por la Junta"

María Jesús Montero, durante la atención a medios en Pozoblanco. - PSOE-A

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes que "la apuesta por el campo se tiene que acompañar, por parte del Gobierno de la Junta" de Andalucía, "de servicios públicos que permitan fijar a la población al territorio", porque "no es posible que lo que le ofertemos a todos aquellos que apuestan por el sector primario sea tener unos servicios de peor calidad" respecto a los "que se tienen en otras partes de España o en otras partes de Andalucía".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches, que se celebra en Pozoblanco (Córdoba), Montero ha explicado que ello "implica el que tenemos que revitalizar nuestros centros de salud, nuestros consultorios y también nuestros hospitales comarcales", en el caso del Norte de la provincia de Córdoba, el de Peñarroya-Pueblonuevo y el del propio Pozoblanco.

Para la candidata socialista es clave que estos centros hospitalarios "funcionen al 100% y no con el deterioro" que vienen sufriendo en los últimos años, "con el cierre de quirófanos y de consultas externas", lo que ha sido motivo de "quejas y malestar, tanto por parte de profesionales" sanitarios, "como por parte de los propios pacientes y usuarios".

A juicio de Montero, "no tiene ninguna lógica que en esta zona tengamos en torno a 500 días de espera" para una intervención quirúrgica, cuando lo que "necesitamos es eliminar las listas de espera que están dificultando la llegada a los centros y, por tanto, están perjudicando la salud de los andaluces".

Ello la ha llevado a subrayar que "estas próximas elecciones autonómicas tienen que ver con la salud de los andaluces. Es un referéndum por la sanidad pública, y nos va la vida en ello", razón por la que hay que participar "en unas elecciones en donde hay que decidir si uno quiere apostar por un sistema sanitario público universal y gratuito o prefiere estar en el entorno de la privatización y, por tanto, del sálvese el que pueda", es decir, "el que tiene dinero en la cuenta bancaria".

SECTOR PRIMARIO

Para la líder de los socialistas andaluces, el contar con servicios públicos de calidad en el medio rural es fundamental para que se mantenga la actividad del sector primario, al que ha expresado su respaldo, considerando que es clave "la modernización del campo, de las infraestructuras ganaderas", contando con "tecnología que permita un trabajo responsable y ecológicamente sostenible, pero que, además, tenga unos beneficios claros para todos aquellos que apuestan por invertir en el campo andaluz, en la ganadería andaluza".

Ello, según ha asegurado, constituye "una parte fundamental" del programa electoral del PSOE-A, en cuanto a "acompañar a este sector", como ya lo han hecho los socialistas desde el Gobierno central, pues, "en los últimos tiempos, hemos podido dar al campo andaluz recursos, procedentes de los fondos europeos" que suman "más de 240 millones de euros y que han permitido la modernización de regadíos, y la puesta en marcha de infraestructuras muy importantes, para hacer sostenible el campo".

Además, "cuando han venido mal dadas, por ejemplo, con motivo de las inundaciones o con motivo de la sequía, también el Gobierno de España ha puesto en marcha diferentes medidas, que tienen que solicitar los ganaderos y los agricultores, para que, efectivamente, las explotaciones sean sostenibles en el tiempo y rentables económicamente", hasta el punto de que "muchas de las medidas que se han llevado a cabo", según han indicado "los propios ganaderos y agricultores, les han permitido producir sin que eso sea a pérdidas y, por tanto, rentabilizando el trabajo".

MERCOSUR

En cuanto a cómo afectará a los agricultores y ganaderos andaluces el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur, la candidata del PSOE-A ha recordado que el ministro de Agricultura, el cordobés Luis Planas, ha estado durante los últimos meses, "en el territorio, explicando las ventajas que tiene la participación en un mercado tan importante como Mercosur".

Para el Gobierno de España, según ha señalado, "esto significa la apertura de nuevos mercados y la capacidad de seguir defendiendo la calidad de nuestros productos", añadiendo Montero, por otro lado, que en Europa, "todos a una, tenemos que defender la PAC. Tenemos que defender que en los próximos fondos europeos se contemplen, de forma específica y de forma finalista, los recursos que se dirigen al campo español, en este caso al campo andaluz, que es el que más se beneficia de esos recursos de la PAC".

Igualmente, en el Gobierno de la Nación, según ha asegurado, están "empleados a fondo en defender la importancia de que el futuro de los fondos de cohesión, el futuro de los fondos europeos, también venga de la mano de la PAC, y estamos en las mejores manos", porque Luis Planas "es un ministro que se bate el cobre y que tiene una autoridad indiscutible en Bruselas".