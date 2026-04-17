Maíllo defiende a los ayuntamientos de Por Andalucía "que cuidan de la gente" frente al "desprecio de Moreno"

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en un encuentro con varios alcaldes y concejales de la coalición. - POR ANDALUCÍA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha puesto en valor este viernes a los representantes municipales como "columna vertebral" de la coalición Por Andalucía frente al "desprecio de Moreno a la clase trabajadora" y la dependencia.

"Estamos muy orgullosos de nuestras más de 60 alcaldías por toda Andalucía, de 882 concejales que trabajan por su pueblo, que están arraigados al territorio, que son reconocidos y tienen prestigio en sus municipios", ha destacado en una atención ante los medios tras mantener un encuentro con alcaldes y concejales de la formación en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

El candidato ha puesto el foco en la dependencia y los cuidados. Maíllo ha recordado la propuesta de "garantizar un máximo de tres meses" para la evaluación a las personas que soliciten la dependencia, así como la dotación de un servicio de "dependencia express" para "situaciones sobrevenidas".

Maíllo ha calificado a la dependencia como "la mancha negra de Moreno" al "ser la cabeza de lista de espera con 560 días". "Juanma Moreno desprecia a la clase trabajadora y a la gente que necesita la ayuda cuando más se necesita, cuando se tuerce la vida", ha señalado.

Frente a la situación actual, el candidato de la coalición ha subrayado el papel de las administraciones públicas, en especial los ayuntamientos "para estar al servicio de la gente". "Los ayuntamientos que forma parte de la coalición Por Andalucía son ayuntamientos fuertes que están al servicio de la gente, que se pelean con quien haya que pelearse para conseguir conquistas para su gente, derechos para su gente y calidad de vida para su gente", ha destacado.

"Ese es el gran proyecto de Por Andalucía, un proyecto que cuida a la gente cuando lo necesita, que ofrece los servicios cuando la gente o está enferma o tiene que estudiar", ha apostillado al mismo tiempo que ha remarcado el "arraigo territorial" de la coalición.