Montero dice tras el pacto en Extremadura que PP y Vox son ya "indistinguibles" y afea que Moreno se ponga "de perfil"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, atiende a los medios en Pozoblanco (Córdoba). - PSOE-A

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha aseverado este viernes que el PP y Vox son ya dos partidos "indistinguibles", al hilo, por ejemplo, del acuerdo que han sellado para gobernar en coalición en Extremadura, y ha afeado que el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, Juanma Moreno, se ponga "de perfil" ante cuestiones relativas a "derechos humanos" que critican PP y Vox, como la regularización extraordinaria de inmigrantes que promueve el Gobierno central.

Son ideas que la candidata socialista ha trasladado en una atención a medios en Pozoblanco (Córdoba) y a preguntas de los periodistas sobre dicho acuerdo de gobierno que el PP y Vox sellaban este pasado jueves en Extremadura, que permitirá investir a la líder 'popular' María Guardiola como presidenta de dicha comunidad para un segundo mandato.

Frente a dicho acuerdo, María Jesús Montero ha subrayado que el PSOE es "la alternativa a cualquier intento de involución de derechos, de retroceso en materia de prestaciones públicas", de "cualquier ánimo de trasladar que hay ciudadanos de primera y de segunda", y ha aseverado que "votar al Partido Popular es poner la alfombra roja a todo ese tipo de debates".

La dirigente socialista ha puesto de relieve que la "posición" del PP en relación a la referida regularización de inmigrantes "ha seguido a pies juntillas el manual de la ultraderecha", de forma que "ni siquiera necesitan estar juntos" los 'populares' con Vox "para seguir cada día todos los pasos que está dando la ultraderecha a nivel global, y concretamente también en los postulados que se están predicando desde Europa", ha advertido.

"Votar al PP es lo mismo que votar a Vox, porque ellos son los que ponen esas alfombras rojas para permitir normalizar a la ultraderecha en nuestras instituciones", ha sentenciado la líder del PSOE-A, que ha incidido en denunciar que los 'populares' ya no "necesitan incorporar" al partido de Santiago Abascal en sus gobiernos porque "copian el discurso" de Vox, y el discurso actual del PP es "exactamente el mismo" que el de la otra formación.

De esa manera, Montero ha proclamado que "la única alternativa a esa involución de políticas es votar a los partidos que garantizan ese derecho humano que tienen todos los ciudadanos, y no los discursos de odio que estamos escuchando en estos días", y "votar al Partido Popular significa continuar con ese debate, con esa mimetización de las políticas; en definitiva, involucionando en cuestiones que creíamos totalmente superadas".

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

La candidata socialista se ha referido específicamente a la iniciativa de regularización extraordinaria de inmigrantes que ha iniciado el Gobierno tras el real decreto-ley que al respecto aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, y al respecto ha criticado que Juanma Moreno se ponga "de perfil ante los derechos humanos" de personas a quienes desde el PP "se les llama delincuentes, violadores", pese a que "no tienen antecedentes penales, porque la regularización comprueba los antecedentes penales de todas las personas" que se pueden acoger a ella, ha subrayado.

Tras remarcar además que este tipo de regularizaciones "se ha hecho en otras ocasiones" anteriores en España, incluso gobernando el PP, Montero ha criticado que en Andalucía desde el Gobierno de Moreno "se pretende pasar de puntillas" sobre esta cuestión porque "no se quieren afrontar los debates importantes", y prefieren "estar de perfil, que es la peor forma de situarnos en el lado correcto de la historia", ha advertido.

En esa línea, la representante socialista ha sostenido que "para estar en el lado correcto tenemos que ser valientes, audaces, y tomar partido por los derechos humanos, sobre todo en este caso" de la regularización de inmigrantes que "ya conviven con nosotros", que son "personas que ya estaban en nuestras plazas, en nuestros centros, en nuestras explotaciones agrarias, y que ahora necesitamos que se incorporen" al sistema para que "también cumplan con sus derechos respecto al resto de obligaciones que tenemos los ciudadanos en relación con las cotizaciones, el pago de tributos y todo aquello que nos permita realmente crear sociedad", ha abundado.

Ha incidido en denunciar que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha hecho un discurso de odio en relación con esta cuestión intentando asimilar inmigración con delincuencia, algo intolerable en una sociedad del siglo XXI que persigue el reconocimiento de los derechos humanos", y "lo que hemos tenido por parte de Moreno Bonilla ha sido como siempre ponerse de perfil".

Al respecto, ha señalado que los socialistas están "ya hartos" de que el líder del PP-A, "sobre los temas importantes que afectan" al "sector productivo y a la convivencia" en Andalucía, "directamente diga que no opina, como si la posición del Partido Popular no fuera la misma, y, por tanto, no quiere hablar de política", ha criticado Montero antes de afear a Moreno que "solamente quiere pasearse por los pueblos y ciudades pero no plantear cómo la sociedad andaluza tiene que encarar retos tan importantes" como los que afrontan sectores como el agroalimentario, el de la construcción o el del transporte.

EL PSOE-A SALE "A GANAR" EL 17M

Dicho esto, y con la vista puesta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero ha aseverado que el PSOE-A es "un partido de gobierno que siempre que sale a una convocatoria electoral sale para ganar y para gobernar en solitario".

La candidata socialista ha incidido en proclamar que los próximos comicios andaluces son "especialmente importantes, porque nos estamos jugando la defensa de los servicios públicos, muy particularmente de la sanidad", y ha remarcado que los candidatos "progresistas" que concurren en las listas socialistas salen "a ganar" y "convencidos" de su victoria en dichas elecciones, con la idea de que "los próximos años" tengan como "señas de identidad" para Andalucía sus "servicios públicos", ha zanjado.



