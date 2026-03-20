La gastronomía sostenible de los parques naturales, protagonista en la Feria de los Pueblos de Jaén

Apertura de la zona gastronómica de la Feria de los Pueblos - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta de gastronomía sostenible de los Parques Naturales Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y de Sierra Mágina, así como los productos englobados bajo el sello de calidad 'Degusta Jaén' están siendo protagonistas de la zona gastronómica de la Feria de los Pueblos.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha apuntado que la zona muestra "esa rica y variada gastronomía de la provincia de Jaén" y permite "disfrutar y conocer con más detalle la cocina de dos zonas de referencia en nuestra provincia, como son el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y el Parque Natural de Sierra Mágina, además de un listado interminable de establecimientos agroalimentarios de calidad".

Hasta el próximo domingo, en esta zona de la Feria de los Pueblos se llevarán a cabo distintas demostraciones culinarias en directo para las que se utilizarán productos elaborados en estos parques naturales, además de que se podrán adquirir productos de 30 empresas agroalimentarias en el mercado Degusta Jaén.

Reyes ha asistido al primero de estos showcookings y ha visitado los distintos estands de este mercado. En este acto, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en el papel que juega la gastronomía de un territorio como atractivo turístico. "Cuando uno visita un territorio, te acuerdas del paisaje, de los monumentos, de la cultura, pero lo que más recuerdas es dónde has comido y qué has comido", ha señalado Reyes.

A través de estas demostraciones culinarias en directo, el público que asista a la Feria de los Pueblos "va a tener la oportunidad de comprobar nuestra riqueza gastronómica, en la que confluye la cocina tradicional y de vanguardia y la utilización en la misma de productos Degusta Jaén".

La chef Sonia Muñoz, del restaurante El Tranco, ubicado junto al embalse homónimo, en Hornos de Segura, ha sido la encargada de iniciar estas demostraciones culinarias con la elaboración de galianos y ajopringue. Posteriormente, ha participado la Asociación de Mujeres Sierra Cruzada de Cabra del Santo Cristo, que han elaborado dulces típicos de Semana Santa.

Este sábado, las demostraciones culinarias correrán a cargo de los restaurantes TraBesía, de Huelma, y de Casa Herminia, de Cabra del Santo Cristo, que realizarán distintos platos en los que el queso de cabra tendrá especial protagonismo, mientras que el domingo participará el restaurante El Curro, de La Iruela, que cocinará una ensaladilla rusa de collejas con trucha.

Junto a estos showcooking, esta zona gastronómica acoge a lo largo de toda esta feria un mercado de productos agroalimentarios Degusta Jaén, con la participación de cerca de 30 empresas adheridas a esta estrategia de la Diputación Provincial. En el mismo, se pueden adquirir desde jamones, embutidos y quesos, hasta vinos, vinos, vermut, cervezas artesanas, patés, mieles, aceites, productos de repostería o patatas fritas o frutos secos, entre otros.

"Son productos elaborados en nuestra tierra con los que demostramos que, además de ser los principales productores de aceite de oliva del mundo, tenemos también otros productos de excepción", ha concluido Reyes.