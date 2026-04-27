Jaén acoge la IV Semana Internacional de la Poesía 'Miguel Hernández' con autores de varios países

Inauguración de la IV Semana Internacional de la Poesía 'Miguel Hernández'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense acoge desde este lunes la celebración de la IV Semana Internacional de la Poesía 'Miguel Hernández', "un encuentro que vuelve a situar a Jaén como un referente cultural y literario". Así lo ha asegurado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, durante la apertura de este evento, que ha tenido lugar esta tarde en el Aula de Cultura de la Diputación.

En este acto, en el que también ha intervenido el coordinador de este programa, Juan Carlos Abril, la responsable cultural de la Administración provincial ha subrayado que hasta el próximo 30 de abril "poetas de distintos puntos de España y de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba o Italia compartirán su obra en un programa que combina lecturas, conferencias, presentaciones y espacios de diálogo".

Entre esos espacios, además del Aula de Cultura de la Diputación y la Biblioteca Literaria Giennense, la poesía "sale de ámbitos más habituales para llegar a los centros educativos, acercándose especialmente a los más jóvenes con el objetivo de despertar nuevas sensibilidades y fomentar el interés por la cultura", ha enfatizado la diputada sobre una actividad que "rinde homenaje al legado de Miguel Hernández, un poeta que entendió la palabra como compromiso y como una forma de entender el mundo".

Al respecto, ha incidido en el valor actual de la palabra porque "en un tiempo marcado por la rapidez, la poesía nos invita a detenernos, a reflexionar y a sentir, y en estos días Jaén se abre a la poesía y con ella también al mundo".

La Fundación Legado Literario Miguel Hernández y la Diputación están detrás de este ciclo poético que alcanza su cuarta edición, en la que tras el acto inaugural ha tenido lugar una lectura poética que ha corrido a cargo del prestigioso escritor italiano Alessio Brandolini.

En esta primera jornada también se ha presentado un nuevo número de 'Paraíso. Revista de Poesía' y después ha actuado el cantautor jienense Francisco Javier Martín con varios poemas musicalizados de Miguel Hernández y el poeta y periodista boliviano Gabriel Chávez.

El músico y poeta argentino Raúl Alonso abrirá este martes la segunda jornada de la Semana Internacional de la Poesía desde la Biblioteca Literaria Giennense. Entre otros escritores presentes en este día, se encuentran el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela, Aitor L. Larrabide, que pronunciará la conferencia '1936: De la poesía amorosa al compromiso político'; la poeta cubana Ketty Blanco y el escritor y profesor colombiano Rómulo Bustos. Además de las lecturas poéticas, en el marco de esta jornada se presentará la Antología Poética de Miguel Hernández 'Mis ojos y mis manos'.

La jornada del miércoles --que se celebrará en la Biblioteca Literaria Giennense-- contará con la presencia de la poeta jiennense y profesora titular de Literatura de los EEUU en la Universidad de Granada, Rosa Morillas, y del escritor Rafael Saravia.

Por último, el Aula de Cultura del Palacio Provincial acogerá el día 30 de abril la cuarta y última jornada de este evento cultural, que contará con la conferencia 'Mi experiencia como editor de poesía independiente', que pronunciará el editor Pepo Paz Saz, y con las lecturas poéticas de las escritoras Encarni Buendía y Rosana Acquaroni.

Además del Aula de Cultura y de la Biblioteca Literaria Giennense, la IV Semana Internacional de la Poesía trasladará este evento cultural a estudiantes de los institutos de Educación Secundaria 'Auringis', 'Virgen del Carmen' y 'Santa Catalina de Alejandría', de Jaén capital, los días 28, 29 y 30 de marzo, respectivamente.